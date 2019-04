Ausschlaggebend für diese Auszeichnung war laut MTI die eigene Kompetenz und Vertriebsstärke. Damit steht das Wiesbadener Systemhaus erneut an der Spitze des Partnerprogramms von Dell EMC, und gilt als einer der wenigen Reseller des Infrastrukturanbieters, der seinen Kunden Lösungen und Services über das gesamte Dell EMC Datacenter-Spektrum hinweg anbieten kann - inklusive aller Services aus einer Hand und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Großbritannien, wo MTI ebenfalls tätig ist.

Durch die Zusammenführung aller Dell EMC-Angebote unter einem Hut verfügt MTI nun über eine umfangreiche Palette an All-Flash-Lösungen, konvergenten Systemen und Cloud-Architekturen.

MTI berät bereits seit 30 Jahren seine Kunden (derzeit rund 1.800 in 32 Ländern) und implementiert bei Ihnen Lösungen aus den Bereichen Server, Networking, Storage, Backup und Global Services. Das Systemhaus beschäftigt europaweit 200 Mitarbeiter - in Deutschland sind es 60 an den Standorten Wiesbaden, Hamburg, Stuttgart und München.

Jürgen Peter, Sales Manager Germany bei MTI Technology, freut sich sehr, dass er erneut den Status als Titanium-Partner von Dell EMC erhielt: "Das unterstreicht unseren Einsatz für diese Company. Nachdem deren Partnerprogramm umgebaut wurde, haben wir noch umfassendere Möglichkeiten, die komplette Dell EMC-Produktpalette anzubieten und individuelle Lösungen zu schaffen. Damit sind wir für unsere Kunden ein gewinnbringender IT-Partner, da wir Themen wie Digitale Transformation, Industrie 4.0, Big Data oder das Internet der Dinge (IoT) mit einem breiten Technologie- und Service-Portfolio angehen."