Sie stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn es um ein wirklich funktionierendes Unternehmens-WLAN geht? Themen wie Nutzerfreundlichkeit, Leistung, Skalierbarkeit, Kapazität und IT-Sicherheit stehen im Vordergrund. Hinzu kommt, dass die Netzwerktechnologie flexibel genug sein muss, um sich sowohl an persönliche, kulturelle als auch an Onlinesituationen oder an eine Mischung aus all dem anzupassen. Doch es geht nicht nur um flexible und zuverlässige Leistung: Das Unternehmensnetzwerk - insbesondere bei kleineren und mittelständischen Unternehmen - muss auch den zunehmenden Anforderungen an Cyber-Sicherheit und Datenschutz gerecht werden, aber gleichzeitig mit begrenzten Budgets auskommen. Im Idealfall sind die Netze außerdem problemlos von jedem Ort und zu jeder Zeit zu installieren, zu warten sowie zu überwachen und könnten bei steigendem Datenaufkommen unmittelbar erweitert werden. Mit der WAX600-Produktfamilie von NETGEAR erhalten Sie vollen und stabilen Empfang bei schnellster Geschwindigkeit und erstklassigem Sicherheitsstandard - indoor und outdoor. SOFORT LIEFERBAR MIT ATTRAKTIVEM PREISVORTEIL!

Das Erfolgsrezept für eine performante IT-Infrastruktur in Ihrem Unternehmen

Mit dem WAX610/Y, dem WAX615, WAX620 und dem WAX630 besteht die Familie der Insight Managed Wireless Access Points aus fünf Produkten, die je nach Business-Case die optimale WiFi-6-WLAN-Anbindung liefern. NEU: Der erste Tri-Band WiFi 6E Access Point WAX630E ist der leistungsstärkste SMB Access Point der Branche. Mit WiFi 6E wurde WiFi 6 um ein neues 6-GHz-Band erweitert, das es zum schnellsten verfügbaren WiFi macht. Im Zusammenspiel mit der Insight-Cloud-Management-Plattform und den leistungsfähigen Multi-Gig-PoE-Switches von NETGEAR sorgen alle performanten Wireless Access Points für flächendeckendes, maximal leistungsfähiges WLAN in Unternehmen. Und das Beste: Alle Access Points sind sofort lieferbar!

Die ganze WAX600 Familie im Überblick:

Ein Erfolgsrezept besteht aber meist aus mehreren Zutaten: Neben einem performanten Access Point gehört auch der passende Switch dazu, denn WiFi 6/6E benötigt auch stärkere Netzwerke im Backbone, die mit einer veränderten Traffic-Last zurechtkommen. NETGEAR bietet dafür bestens geeignete Switches, wie der Unmanaged Switch MS108UP und die Plus-Variante MS108EUP. Jetzt mit speziellem Bundle-Aktionspreis!

Streichen Sie "zuverlässiges, sicheres, schnelles WLAN" von Ihrer To-Do-Liste. Greifen Sie jetzt zu, und sichern Sie sich attraktive Preisvorteile - alle WiFi 6 Access Point sind sofort lieferbar!