Die Michgehl & Partner Gesellschaft für Datenverarbeitung und Dienstleistungen mbH ist bereits seit 1997 am Markt tätig. Sie hat die Kanzleisoftware "Ra-Micro" entwickelt und bietet diese - ausschließlich webbasiert - Rechtsanwaltskanzleien an, inklusive Hardware und sämtlicher IT-Dienstleistungen wie Integration und Anpassung der Software aus der Cloud, sowie Beratung und Schulung der Kunden. Aktuell beschäftigt Michgehl & Partner 36 Mitarbeiter an drei Standorten: Münster, Düsseldorf und München. Der Jahresumsatz betrug zuletzt 4,5 Millionen Euro, für 2024 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA-Ergebnis von rund einer Million Euro.

Mit der Übernahme von Michgehl & Partner stärkt die Deutschland-Niederlassung des italienischen Cloud Providers WIIT ihre Abteilung für indirekte Services, die bereits von der Akquisition der Lansol GmbH profitiert hat. Gleichzeitig erhält die WIIT AG Zugang zu allen Kunden von Michgehl & Partner - das sind immerhin über 300 Anwaltskanzleien mit fünf bis 50 Mitarbeitern. Mittelfristig wird der Cloud Provider wohl auch die Kanzleisoftware "Ra-Micro" selbst hosten.

Alessandro Cozzi, CEO, sowie Francesco Baroncelli, Chief M&A Officer von der WIIT S.p.A., betrachten die Akquisition von Michgehl & Partner als einen weiteren strategischer Schritt, um die eigene Präsenz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu stärken und gleichzeitig die Konsolidierung im Markt für Spezialsoftwareanbieter aktiv zu begleiten: "Durch die Integration von Michgehl & Partner erweitern wir unser Angebot für Kanzleien um gezielte Lösungen für das Rechtswesen. Gleichzeitig stärken wir damit unser Partnerschaften mit führenden spezialisierten Softwareanbietern in Deutschland, vergrößern unser Vertriebsteam und tragen damit zu besseren Unterstützung unserer Kunden und Partnern bei", so die beiden WIIT-Manager.

Franz-Josef Michgehl, Gründer und CEO von Michgehl & Partner, ist froh, die Ergebnisse seines Lebenswerks in die WIIT-Gruppe einbringen zu können: "Ich bin davon überzeugt, dass der Beitritt zu einer so starken und schnell wachsenden Gruppe mit einer klaren europäischen Vision die beste Wahl für die erfolgreiche Zukunft meines Teams ist. Mit ihrer Kompetenz und Entschlossenheit werden wir einen wichtigen Beitrag zur Fortsetzung der Erfolgsgeschichte von WIIT leisten", so Franz-Josef Michgehl weiter.



