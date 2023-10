Bei Wildix gibt es nur den indirekten Vertriebskanal. Um nun seine Reseller über neue Produkte und Channel-Initiativen sowie über Trends im UCC-Markt ausführlich zu informieren, geht der baltische Anbieter zum ersten Mal in Deutschland und Österreich auf Reise.

Erste Station der Partner-Roadshow ist am Mittwoch, den 18. Oktober 2023, die oberösterreichische Stadt Linz, eine Woche später geht es auf Schloss Heidelberg und der Abschluss der Wildix-Roadshow findet am Mittwoch, den 8. November, in Hamburg statt. Mehr Details dazu sind hier zu finden.

Das Informationsveranstaltungen finden jeweils am Nachmittag statt, so dass Interessenten auch von weiter her zu den Locations anreisen können. Denn Wildix möchte nun enger mit seinen Vertriebspartnern zusammenarbeiten und sich mit ihnen öfter als nur am Partnertag austauschen.

Wildix' Bestandspartner und diejenigen, die es gerne werden möchten, werden bei den Vor-Ort-Veranstaltungen mit dem Titel "UCC Talk by Wildix" über neue Trends auf dem UCC-Markt und über die Sicherheitslage bei der digitalen Kommunikation informiert. Die Experten von Wildix werden dort schildern, wie erfolgreiche Partner mit dem Fachkräftemangel in der IT-Branche umgehen und wie sie sich neue Märkte erschließen.

Diese neu ins Leben gerufene Roadshow versteht Wildix als eine interaktvive Plattform: Nach kurzen einführenden Reden möchten die UCC-Experten von Wildix, Uwe Lindmüller und Gerald Geiss, sofort in den direkten Dialog mit den Partnern eintreten. "Expertise ist ständig im Wandel, deshalb ist es für uns unerlässlich, im ständigen Austausch mit anderen Branchen-Spezialisten zu bleiben", betont Uwe Lindmüller, Senior Key Account Manager bei Wildix. Bei diesem Vorhaben wird er von seinem Kollegen Gerald Geis, dem Partner Account Executive bei Wildix, tatkräftig unterstützt. Und genau zu diesem Zweck haben die beiden Manager die Roadshow aus der Taufe gehoben.



