Der estnische UC-Spezialist Wildix hat ein größeres Update seiner VoIP-PBX-Lösung vorgestellt. Die zugrundeliegende Software WMS (Wildix Management System) trägt nun die Versionsnummer 6. Die UCaaS-Lösung (Unified Communications-as-a-Service) lässt sich Hardware-gestützt, als virtuelle Anlage oder als Cloud-Telefonanlage nutzen. Bei der Entwicklung der neuen Version lagen nach Aussage von Dimitri Osler, Mitgründer und CTO von Wildix, ein verbessertes Nutzererlebnis und eine einfachere Handhabung im Fokus.

Vereinfachte Nutzung und mehr Performance

Zu den wichtigsten Neuerungen von WMS 6 zählt die Integration von Google Calendar und Microsoft 365. Anwender können damit nun Single-Sign-on nutzen und ihre Kontakte in die Wildix-Lösungen importieren. Wer will, kann ketzt seinen Präsenzstatus mit Google-Kalendereinträgen synchronisieren. Erleichtert wurde auch die Planung von Terminen für Nutzer der Kommunikationsplattform x-bees.

Darüber hinaus hat Wildix nach eigenen Angaben die Performance verbessert. So konnte das Unternehmen die CPU-Effizienz durch Optimierungen am Kernel steigern. Das sorge auch für eine höhere Stabilität und Ausfallsicherheit. Zudem hat Wildix den eingebundenen SIP-Dienst Classound um Virtual Instant Porting und eine Failover-PBX-Funktion erweitert.

Außerdem ist es nun möglich, Shortcuts zu verschiedenen Diensten innerhalb des Systems zu erstellen. So kann zum Beispiel nun eine Nachricht über die Gegensprechfunktion direkt an einen Kollegen gesendet werden. Dazu muss nur eine neue Vorwahltaste plus die dem Kollegen zugewiesene BLF-Taste gedrückt werden.

Neuerungen bei x-hoppers

Auch die vertikale Einzelhandelslösung x-hoppers hat eine Reihe von Updates erhalten. So hat der Hersteller jetzt unter anderem Broadcast-Analysen integriert. Diese sollen zum Beispiel Diskrepanzen zwischen der Beschwerde eines Kunden und den Angaben des beteiligten Mitarbeiters offenlegen. Smarte KI-Lösungen sollen zudem unter anderem Warnmeldungen an die Headset der Mitarbeiter im Ladengeschäft ausgeben können, wenn ein Diebstahl droht.