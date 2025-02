Mit dem Branchenkenner Blenz-Martiny will die Herweck AG aus St. Ingbert die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs IT-Com vorantreiben, die aus der Zusammenlegung der Bereiche IT und Unified Communication entstand. Die Verstärkung soll zudem ein klares Zeichen für die Zukunft und den Wandel vom klassischen Distributor hin zum Value Add Dienstleister für Systemhäuser sein.

Vom Hersteller zum Distributor

Wilhelm Blenz-Martiny bringt umfangreiche Vertriebserfahrung mit und war zuletzt als Teamlead Decentral/MSH bei Asus tätig. Dort verantwortete er das Notebook- und Desktop-PC-Geschäft mit der Media-Saturn-Holding in Deutschland und Österreich. Seine Expertise in der strategischen Geschäftsentwicklung und sein Verständnis der IT-Branche machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle, erklärt Herweck.

Zu Blenz-Martinys Aufgaben gehört es, die Kundenorientierung zu stärken sowie die Supply Chain mit automatisierten Lösungen und digitalen Prozessen zu optimieren. Weiterhin soll er effiziente Serviceangebote entwickeln, die den Alltag von Systemhauskunden erleichtern und die Geschäftsbeziehungen ausbauen, um mit nachhaltigem Wachstum den Wandel zum VAD zu forcieren.

Sandra Schu, Leiterin IT-Com bei Herweck, erklärt zur Personalie: "Wilhelm Blenz-Martiny wird mit seiner langjährigen Branchenkenntnis und Führungskompetenz die Transformation weiter beschleunigen und unsere Systemhaus-Kunden konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns rücken."