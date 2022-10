Am Mittwoch vergangener Woche traf die Wilken Group ein heftiger Cyberangriff. Das Unternehmen war in der Folge weder per E-Mail erreichbar, noch konnte es Support-Anfragen über das Kundenportal entgegennehmen. Auch die telefonische Erreichbarkeit war stark eingeschränkt - bis das Unternehmen eine Liste mit Notfallnumern veröffentlichte.

Wie die Ulmer Lokalausgabe der Schwäbischen Zeitung berichtete, wurden als Teil des Notfallplans nicht nur die Server abgeschaltet, sondern "auch sämtliche Geräte der Mitarbeitenden wie PCs, Notebooks oder mobile Geräte" stillgelegt und einzeln überprüft. Dazu habe das Unternehmen externe Spezialisten hinzugezogen.

Jetzt wird die Arbeitsfähigkeit schrittweise wieder hergestellt. "Das Kundenportal steht ab Mittwoch wieder zur Verfügung, so dass der 1st-Level-Support dann wieder online abrufbar ist. In den nächsten Stunden werden die Mail-Server und die Telefonie ans Netz gehen, so dass wir in Kürze wieder auf den gewohnten Kanälen für unsere Kunden erreichbar sind", beschreibt Jörn Struck, CTO der Wilken Software Group, das Vorgehen.

Die hinzugezogenen IT-Forensiker hätten inzwischen bestätigt, dass die Kundensysteme des ERP-Herstellers nicht angegriffen wurden. Das hat das Unternehmen auch der getroffenen Vorsorge zu verdanken: Diese System laufen zwar im hauseigenen Rechenzentrum, sind aber physisch von allen anderen IT-Systemen getrennt und mit einer eigenen Firewall gesichert.

"Derzeit arbeitet Wilken gemeinsam mit externen IT-Security-Spezialisten rund um die Uhr daran, die internen Systeme schrittweise und kontrolliert wiederaufzubauen", erklärt das Unternehmen. Parallel liefen die Ermittlungen der sofort nach Entdeckung des Angriffs hinzugezogenen Forensiker der Kriminalpolizei Ulm weiter. Wann eine vollständige operative Arbeitsfähigkeit des Unternehmens wiederhergestellt ist, könne aktuell (18.10.2022) jedoch noch nicht gesagt werden.

"Unsere Mitarbeiter haben sofort und sehr professionell agiert, haben Ruhe bewahrt und stehen im ständigen und engen Austausch mit unseren Kunden", betont CEO Dominik Schwärzel. "In dieser Krisensituation ist dies eine herausragende Teamleistung."