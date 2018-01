Die Avision Europe GmbH hat ihre Geschäftsführung neu geordnet. Künftig wird William Kuo als CEO die Geschäfte des Krefelder Anbieters von Dokumenten leiten. Der 62-Jährige lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland und tritt die Nachfolge von Thomas Wulle an, der bei Avision fast zehn Jahre als Geschäftsführer wirkte.

William Kuo wechselt eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze Avisions. Der diplomierte Elektro-Ingenieur war von 1988 bis 2001 insgesamt 23 Jahre bei Microtek Europe GmbH beschäftigt und gründete zwischenzeitlich die Umax Systems GmbH, die er von 1993 bis 2010 auch erfolgreich leitete. Anschließend war der ausgewiesene Marketing- und Handelsexperte bis zuletzt beratend für die Chinese European Arbitration Centre GmbH (CEAC) tätig.

"Wir wollen mit Avision in Deutschland sowie Europa und hier speziell in Frankreich neue, zukunftsträchtige Märkte für unsere Fokusprodukte Dokumentenscanner erschließen. Darüber hinaus bieten wir künftig auch Drucker und Multifunktionsgeräte aus dem Hause Avision an", erklärt der neue Avision-CEO. (KEW)