Tagelang hatten auch wir gerätselt, was es mit den seltsamen Windows-1.0-Mitteilungen von Microsoft in den offiziellen Windows-Kanälen auf Twitter und Instagram auf sich hat. Am Samstag gab Microsoft schließlich den Hinweis darauf, dass die Aktion tatsächlich mit der dritten Staffel der Netflix-Hit-Serie Stranger Things zusammenhängt, die im Jahr 1985 spielt, als auch Windows 1.0 auf den Markt kam. Zugleich kündigte Microsoft für den 8. Juli weitere Informationen an.

Diese liegen mittlerweile vor: Im US-Windows-Store für Windows 10 bietet Microsoft bereits jetzt die Applikation Windows 1.11 zum Download an. Im deutschen Windows Store in Windows 10 konnten wir die App noch nicht sichten, wir gehen aber davon aus, dass Microsoft Windows 1.11 auch hierzulande demnächst freischalten wird.

In der Beschreibung zur App stellt Microsoft einen klaren Bezug zwischen Windows 1.11 und Stranger Things her. Aus der Beschreibung zur App:

Erleben Sie die 1985er Nostalgie mit einer Windows 10 PC-Sonderedition, die von Windows 1.0 inspiriert wurde - aber eine, die von "Upside Down" von Stranger Things beeinflusst wurde. Erkunden Sie die Geheimnisse, die Hawkins plagen, schalten Sie einzigartige Serieninhalte und Eastereggs frei und spielen Sie Retro-Spiele und Rätsel - alles aus Stranger Things 3. Schließen Sie sich Elf, Steve, Dustin und der Bande an, während sie versuchen, Hawkins und die Welt zu retten. Genießen Sie die 80er Jahre und schnappen Sie sich Ihr Haarspray, denn es ist im Grunde genommen die aufregendste Showbegleitererfahrung aller Zeiten. Aber eine Warnung vorab: Hüten Sie sich vor dem Mind Flayer. Laden Sie die Windows 1.11 App heute herunter. Und viel Glück!

Der Download von Windows 1.11 Stranger-Things-Edition im Windows Store beträgt knapp 775 Megabyte. Die App ist ab 12 Jahren von der USK freigegeben mit der Begründung, dass die App folgende Merkmale aufweist: "Gewalt", "Unheimlicher Inhalt" und "Gelegentliches Fluchen". Die zur App gehörende Website www.windows.com/strangerthings3 ist von Deutschland aus noch nicht erreichbar.