In Windows 10 April 2018 Update hat sich ein altbekannter und kurioser Bug wieder eingeschlichen. Die in Windows 10 mitgelieferte Rechner-App verrechnet sich unter bestimmten Umständen. Der Hinweis landete per Mail eines Lesers in unserem Postfach. Danke dafür! Zum Bug selbst: Der Fehler in der Datumsberechnung tritt dann - und nur dann! - auf, wenn man in der Rechner-App über die Datumsberechnung die Differenz zwischen den Tagen 1. März und 31. März 2018 (oder 2017, oder 2016, oder...) berechnen möchte.

Die Rechner-App zeigt dann zunächst korrekt als Differenz "4 Wochen; 2 Tage" an. Allerdings wird darunter als Gesamtzahl der Differenz-Tage fälschlicherweise "29 Tage" statt "30 Tage" angezeigt. Der Fehler tritt wie bereits erwähnt nur bei Berechnungen im März auf, genauer, wenn der Tag 25. März in die Berechnung der Differenz der Tage involviert ist. Es scheint so, als existiere dieser Tag für die Rechner-App nicht.

1. März 2018 bis 31. März 2018? 29 Tage. Falsch.

1. März 2018 bis 10. April 2018? 39 Tage. Falsch.

1. März 2018 bis 24, März 2018? 23 Tage. Richtig.

1. März 2018 bis 25. März 2018? 23 Tage. Falsch.



Der Bug kommt Ihnen bekannt vor? Richtig: Wir hatten über den Fehler bereits im Oktober 2016 berichtet, nachdem er uns in Windows 10 Anniversary Update (Version 1607) aufgefallen ist. Wir hatten bei der Gelegenheit den Bug natürlich auch bei Microsoft gemeldet. Damals war übrigens noch der 26. März der für die Rechner-App quasi unsichtbare Tag. Bei Microsoft wurde man auch aktiv, auch wenn die Behebung des Bugs einige Monate dauerte. Mit Windows 10 Creators Update (Version 1705) wurde der Fehler dann behoben, wie wir feststellen konnten.

In Version 1607 noch drin, in Version 1705 raus. Aber seit wann genau ist nun der kuriose Bug in Windows 10 wieder enthalten? In Windows 10 April 2018 Update konnten wir den Fehler erneut feststellen. Auf einem Rechner mit der Vorgängerversion Windows 10 Herbst-Update 2017 (Version 1709) allerdings auch. Sprich: Zwischen den 6 Monaten vom Frühlings-Update 2017 zum Herbst-Update 2017 ist der Bug wieder hineingeraten und damit auch unter Windows 10 April 2018 Update aktiv.

Unklar bleibt aber, wieso überhaupt der Rechner-Bug erst über eine neue Windows-10-Version wieder zurückkehrt ist. Schließlich handelt es sich bei der Rechner-App (offizieller Name: Windows-Rechner) um eine UWP-App, die zwar mit Windows 10 mit installiert wird, aber über den Microsoft Store automatisch und auch regelmäßig aktualisiert wird.

Und auch dieses Mal werden wir natürlich den Bug wieder bei Microsoft melden. Mal schauen wie lange die Behebung dauert...



Quelle: PC-WELT