Statcounter analysiert seit vielen Jahren die Zugriff auf Webseiten unter anderem daraufhin, welche Betriebssysteme auf den Geräten laufen. Statcounters jüngste Zahlen zur Windows-Verbreitung dürften bei Microsoft Verzweiflung hervorrufen.

Windows dominiert weltweit und in Deutschland

Zwar liegt der gesamte Marktanteil aller Windows-Betriebssysteme bei den Desktop-OS weltweit relativ konstant bei um die 73 Prozent, in Deutschland ist der Windowsanteil mit zuletzt 78,45 Prozent etwas höher. MacOS liegt ebenso stabil bei etwas um die 15 Prozent weltweit (in Deutschland etwas niedriger). Linux bewegt sich bei knapp über vier Prozent und ChromeOS bei etwas über 2 Prozent Marktanteil. Doch viel spannender sind die Veränderungen der Nutzerzahlen innerhalb der Windows-Blocks.

Windows 10 gewinnt hinzu

Denn Windows 10, für das die Uhr tickt, hat in Deutschland im November 2024 gegenüber dem Oktober 2024 Marktanteile hinzugewonnen. Meldete Statcounter im Oktober 2024 noch 64,56 Prozent Marktanteile, so kletterte diese Zahl im letzten Monat auf 66,56 Prozent. Ein Betriebssystem, für das der Hersteller weniger als ein Jahr lang noch Gratis-Support gibt, gewinnt also zwei Prozent Marktanteile hinzu.

Windows 11 verliert

Und was ist mit Windows 11, das Microsoft mit aller Kraft den Nutzern schmackhaft machen will und für das erst kürzlich mit Windows 11 24H2 ein großes Update erschienen ist? Ein Windows 11, für das Microsoft aufdringliche Werbung auf den Windows-10-Rechnern platziert: So drängt Microsoft Windows-10-Nutzer jetzt zum Update auf Windows 11 24H2. Dieses Windows 11 verliert Marktanteile!

Kam Windows 11 im Oktober 2024 noch auf 32,99 Prozent Marktanteil, so sank diese Zahl im November auf 30,9 Prozent. Also hat Windows 11 fast genauso viel Marktanteil verloren, wie Windows 10 dazu gewonnen hat. Diese Zahlen gelten für Deutschland, aber der weltweite Trend ist ähnlich. Diese Entwicklung gab es auch schon im Frühjahr 2024.

Die Gründe für die jüngste Entwicklung sind unbekannt. Vielleicht nervt einige Windows-Nutzer ja der Hype, den Microsoft zum Copilot und KI in Windows 11 veranstaltet. (PC-Welt/kk)