Zum Patch-Day in der nächsten Woche will Microsoft für die aktuellste Version von Windows 11, also für 24H2 , nicht nur die gewohnten Sicherheits-Updates, sondern auch eine Reihe von neuen Funktionen veröffentlichen. Wie das US-amerikanische IT-Nachrichtenmagazin Windowslatest berichtet, bekommt Windows 11 24H2 unter anderem Verbesserungen bei den Sprunglisten im Startmenü und Verbesserungen der dynamischen Beleuchtung.

Neues in der Taskleiste

Die Datums- und Uhrzeitanzeige rechts unten in der Taskleiste soll man in den Windows-Einstellungen künftig verkleinern können, sodass sie weniger Platz einnimmt. Ebenso wird man ebenfalls in den Windows-Einstellungen das Benachrichtungs-“Glocken”-Icon dauerhaft ausblenden können.

Wenn man künftig bei gedrückter Shift- und Enter-Taster mit der rechten Maustaste auf ein an der Taskleiste angepinntes Icon klickt und daraufhin die Liste der dafür möglichen Funktionen ausfährt, dann befindet sich darunter auch der Punkt “Als Administrator ausführen”. Wobei diese Möglichkeit nicht auf allen Rechnern neu zu sein scheint, auf unserem Windows-11-PC gibt es diesen Menü-Punkt bereits jetzt. Außerdem werden je nach Anwendung zusätzliche Optionen im Sprunglistenmenü angezeigt.

Bei der dynamischen Beleuchtung via RGB-Farben für unterstützte Geräte werden im Menü bestimmte Optionen ausgegraut, wenn dafür keine Geräte vorhanden sind. Außerdem können Sie neue Richtungsmuster für die Effekte Welle und Farbverlauf festlegen.

Der Taskmanager zeigt nun bei “Leistung” zum Datenträger dessen Typ an. So lassen sich SSDs und HDDs schnell identifizieren.

Diese Neuerungen kommen im Frühjahr 2025

Beim Passkey-Manager von Windows 11 fügt Microsoft neue Schalter hinzu. Eine neue Filterfunktion für Passkeys gibt es ebenfalls. Der File Explorer wiederum öffnet ein neues Verzeichnis jetzt in einem neuen Tab und nicht mehr in einem komplett neuen Windows-Fenster. (PC-Welt/kk)