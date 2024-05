Windows 7 virtuell weiternutzen – so geht’s

Den Windows-7-PC in eine virtuelle Maschine umziehen Als Alternative zur Neuinstallation als VM können Sie Ihr altes Windows 7 auch 1:1 virtualisieren, um es etwa auf einem neuen Windows-11-PC in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Sie benötigen dazu das Sysinternals-Tool Disk2VHD und Virtualbox. Laden Sie das Gratis-Tool Disk2VHD auf den Rechner mit Windows 7 herunter, oder stecken Sie einen USB-Stick an, auf dem das Tool abgelegt ist. Nach dem Start sehen Sie im Programmfenster mehrere Laufwerke. Sie müssen mindestens Laufwerk C: mit einbeziehen – und meist noch eine weitere kleine Systempartition. Aktivieren Sie die Option „Use Vhdx“. Diese .vhdx-Datei kann Virtualbox dann als Datenträger einer VM einbinden. Klicken Sie auf „Create“, und haben Sie Geduld. Der Export kann recht lange dauern. Ist er erledigt, meldet das Programm „Disk export to VHD completed successfully“. Kopieren Sie die .vhdx-Datei über das Netzwerk oder mithilfe eines externen Laufwerks auf den Windows-11-Zielrechner. Nun erstellen Sie in Virtualbox im Expertenmodus eine neue VM für Windows 7. Im Schritt „Festplatte“ aktivieren Sie „Eine vorhandene virtuelle Festplatte verwenden“ und klicken rechts auf das bunte Ordnersymbol. Im nächsten Fenster wählen Sie die vhdx-Datei aus und schließen die Einrichtung ab. Starten Sie den neuen virtuellen PC – also die 1:1-Kopie Ihres echten Rechners mit Windows 7. Es kann etwas dauern, bis alles initialisiert ist. Eine Garantie, dass es funktioniert, gibt es leider nicht.