Der Münchner VAD Concept International GmbH erweitert sein Portfolio an Rugged Tablets mit den robusten und zugleich schlanken Tablets DT302RP (Windows) und DT303CI (Android) des US-Herstellers DT Research, Inc. Sie sind speziell für den Einsatz in rauer Umgebung sowie im Dauereinsatz im Freien bei Hitze, Kälte, Schmutz, Nässe und Staub entwickelt worden.

Speziell für Outdoor-Arbeiten

Die DT Research DT302RP und DT303CI kommen mit rund 1,3 Kilogramm Eigengewicht und können per Vesa-Halterung einfach in Baustellen-, Logistik- und Feuerwehrfahrzeugen montiert werden. Die Tablets können über die Lade-und-Docking-Station auch mit einem Monitor sowie weiteren Peripheriegeräten verbunden werden. Beide sind nach MIL-STD-810G sowie IP65 zertifiziert.

Die Geräte ermöglichen den Betrieb auch bei Kälte bis -10 Grad Celsius. Hitze hält das DT302RP bis 60 Grad aus, das DT303CI bis 50 Grad. Vollständigen Schutz vor Staubeintritt, Schutz vor Strahlwasser, Vibrations- und Sturzfestigkeit bis mindestens 1,2 Meter zeichnen die Robustheit der Geräte aus. Weiterhin besitzen sie eine antimikrobielle Oberfläche und per speziellem Modus lässt sich das kapazitive Multi-Touch-Display auch bei Nässe und mit Handschuhen bedienen.

DT302RP mit Intel Core und Windows

Das DT302RP lässt sich mit entweder mit Windows 10/11 Pro oder IoT Enterprise betreiben und so leicht in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren. Das Tablet kommt mit Intels Core i7-, i5- oder U300-CPU der 13. Generation, acht bis 32 GB RAM und 256 GB bis 2 TB Speicher. Der 10,1 Zoll große, entspiegelte LCD-Touchscreen bietet eine 1920 x 1200-Auflösung im 16:10-Format und sehr hellen 800 cd/m² für beste Lesbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht.

Zahlreiche Ports sorgen für einfache Datenübertragung und den Anschluss an die Peripherie. Das DT302RP bietet USB 3.0- sowie einen USB-C-Anschluss, der ebenfalls für die Stromversorgung genutzt werden kann. Ein integrierbarer Smartcard-Reader, WLAN, ein LAN-Port sowie optionale 4G-, GPS-Module sichern beste Konnektivität. Auf Wunsch ist eine 5 MP Front- und 8 MP Rück-Kamera, eine NFC-Schnittstelle sowie ein Barcode-Scanner erhältlich. Weiterhin verfügt das Tablet über einen Headset-Anschluss, Mikrofon und Lautsprecher.

Mit einem in das Gehäuse integrierten, ausklappbaren Standfuß an der Rückseite des Tablets lässt sich das Gerät bei der Arbeit aufstellen. Der SSD-Speicher kann ohne Werkzeug durch eine Serviceklappe entnommen werden. Ein Hot-Swap-Akku mit 45Wh gewährleistet Laufzeiten von bis zu sieben oder mit den optionalen 60 oder 90 Wh bis maximal 14 Stunden. Der Akkutausch im laufenden Betrieb ist dadurch ohne Unterbrechung möglich. Auf Wunsch kann das DT302RP mit verschiedenen Vesa-Halterungen (mit und ohne Ladefunktion, LAN, COM und 4x USB), einer ansteckbaren Tastatur sowie einem Digitizer-Stift erweitert werden.

Energieeffizient mit Android: DT303CI und DT303ED

Das DT303CI mit Android 11 geht besonders sparsam mit Energie um und bietet mit dem integrierten 36 Wh- Akku bereits eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Ab dem vierten Quartal 2024 wird das Android Rugged Tablet als DT303ED ebenfalls mit Hot-Swap-Akkus (45/60/90 Wh) ausgeliefert und mit stärkerer CPU kommen. Derzeit ist ein Achtkern-Prozessor des US-Herstellers Qualcomm, 4 GB RAM sowie 64 GB Speicherplatz verbaut. Die Display-Daten gleichen dem Windowsmodell mit 10.1 Zoll, TFT-Touchscreen, 1920 x 1200 Auflösung und 800 cd/m² Helligkeit.

Die Android-Version verfügt über WLAN, Lautsprecher, Mikrofon sowie einen USB 3.0-Anschluss. Zusätzlich kann man für das DT303CI einen 2D-Barcodescanner, eine NFC/RFID-Schnittstelle, eine 8 MP-Kamera, sowie ein GPS-Modul ordern. Weiteres optionales Zubehör sind eine Desktop-Lade- und Docking-Station mit 4x USB, 1x HDMI, 1x optional LAN sowie ein Digitizer-Stift.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden Tablets sind ab sofort über Concept International mit zwei Jahren Herstellergarantie verfügbar. Die Listenpreise starten für den DT302RP bei 2.070 Euro, für den DT303CI bei 1.200 Euro. Alle Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ohne Mehrwertsteuer.

Für Vertriebspartner bietet der VAD Sonderkonditionen und optionale Dienste an, darunter die Roll-out-Unterstützung im Rahmen des Total Preparation Services. Garantieverlängerungen von bis zu fünf Jahren werden - sowohl für Leasing als auch für den Kauf - mit einem zusätzlichen Versicherungsschutz abgerundet.

Nähere Informationen und das komplette Angebot an Rugged Tablets von Concept International finden sich unter diesem Link.