Microsoft hat vor Kurzem das Sicherheitsupdate KB5002700 veröffentlicht, das diverse Lücken in Windows 11, Windows 10 und Office-Anwendungen stopft. Leider haben einige Nutzer seitdem Probleme mit Office-Anwendungen, die ständig abstürzen.

In einem Reddit-Thread, der von Windows Latest entdeckt wurde, häufen sich Beschwerden über kaputte Outlook-Kalender, Abstürze in Word und Excel beim Öffnen einer neuen Datei und andere ärgerliche Probleme mit Office-Anwendungen. Offenbar hat der Patch hier einiges durcheinander gebracht.

Die meisten Berichte stammen von Anwendern, die noch die ältere Version Microsoft Office 2016 verwenden. Das ist vor allem in Unternehmen der Fall, die seitdem nicht auf neuere Produkte geupgradet haben. Das sind erstaunlich viele, wenn man sich den Thread und weitere Meldungen über Abstürze durchliest.

Das können Sie tun

Aktuell bietet Microsoft noch keine Lösung für das Problem an, und es ist fraglich, ob eine ältere Office-Version für das Unternehmen Priorität haben wird. Es gibt aber wohl einige Übergangslösungen, mit denen Sie Office wieder zum Laufen bringen.

Um Abstürze in Outlook zu verhindern, soll es helfen, die Option „Wetter anzeigen“ unter Datei > Optionen > Kalender zu deaktivieren. Im Falle von Word kann das Deaktivieren des Adobe PDF Maker COM-Add-Ins helfen, die Probleme zu heben. Dazu müssen Sie Word zunächst im abgesicherten Modus öffnen und dann das Add-in deaktivieren. Ansonsten können Sie nur versuchen, das Update wieder zu entfernen. Dazu müssen Sie den Office 2016 April 2025-Patch deinstallieren, was allerdings nicht einfach so über Windows Update funktioniert. Stattdessen müssen Sie die Update-Datei aus der Windows-Registry entfernen.

Änderungen an der Registry sollten Sie nur dann durchführen, wenn Sie im Umgang damit sicher sind. Bei den meisten scheint die Deinstallation aber dafür zu sorgen, dass Office wieder ordnungsgemäß funktioniert. (PC-Welt)