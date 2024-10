Microsoft bestätigt etliche Probleme nach der Installation des Updates. Betroffen sind Windows 11 Version 23H2 und Windows 11 Version 22H2.

Wie unter anderem die US-IT-Nachrichtenseite Windowslatest berichtet, können einige Nutzer nach der Installation von KB5043145 ihren Windows-Rechner nicht mehr neu starten. Die Windows-Anwender blicken stattdessen auf den berüchtigten “Blue Screen of Death” (BSOD) und einige Nutzer sehen auch den “Green Screen of Death” (GSOD). Microsoft liefert das Update deswegen nicht mehr aus, wie Borns Blog ergänzt.

Die betroffenen Rechner bleiben in einer Dauer-Boot-Schleife hängen. Windows startet in so einem Fall automatisch den Wiederherstellungsbildschirm (erweiterter Startbildschirm), um das Update zu reparieren oder zurückzusetzen. Dieses Problem betrifft vor allem die Laptops Asus TUF A15 (2022) und ROG Strix G17 (2024), dürfte aber nicht auf diesen beiden Rechner beschränkt sein.

Ein verzweifelter Nutzer schreibt: “Nach der Installation von KB5043145 und dem Neustart bleibt mein Laptop ewig auf dem Bildschirm mit dem Laptop-Herstellerlogo und einem sich drehenden Kreis stehen (ewig = 20 Minuten). Ich musste ‘Power’“’ drücken (5 Sekunden) und Windows 11 beginnt seine Wiederherstellung. Es gelingt, aber das Update wird nicht installiert. Mein Windows 11 ist mit allen aktuellen Updates (23H2, 22631.4169) und Treibern auf dem neuesten Stand”.

Microsoft-Support-Mitarbeiter erklärten gegenüber Windows Latest, dass sie sich der Berichte bewusst seien. Die betroffenen Rechner booten automatisch den Bildschirm „Automatische Reparatur“, nachdem die Benutzer einige Male BSOD/GSOD gedrückt haben. Achtung: Sie benötigen danach möglicherweise Ihr Bitlocker-Wiederherstellungs-Passwort.

Von den Blue/Green Screen of Death abgesehen klagen Nutzer außerdem darüber, dass sie nach der Installation von KB5043145 ihre Maus und/oder ihre Tastatur nicht mehr verwenden können. Offensichtlich, weil die entsprechenden USB-Verbindungen nicht mehr funktionieren. Bei anderen Nutzen ist die WLAN-Verbindung verschwunden. Das Windows-Subsystem für Linux scheint auf einigen Rechnern nach der Installation von KB5043145 ebenfalls nicht mehr zu funktionieren.

Microsoft untersucht derzeit alle diese Problemberichte. Betroffene Nutzer sollen im Feedback-Hub ihre Erfahrungen melden.

Das könnt Ihr tun

Zunächst einmal besteht überhaupt keine Notwendigkeit KB5043145 zu installieren. Denn dabei handelt es sich um ein optionales Update. Verzichtet einfach auf die Installation und wartet den nächsten Patch-Day ab, wenn Microsoft dann einen hoffentlich einwandfrei funktionierenden KB5043145-Patch veröffentlicht.

Falls Euer Rechner wegen KB5043145 Problem bereitet, könnt Ihr im Wiederherstellungsmodus unter Troubleshoot, Advanced Options das Update KB5043145 deinstallieren. Danach sollte Window wieder korrekt neu starten.

Falls Ihr KB5043145 bereits installiert und noch Zugriff auf Euren Rechner habt, dann solltet Ihr das Update besser wieder deinstallieren (außer der PC kommt damit ohne Probleme zurecht). Geht in die Update-Funktion von Windows 11, sucht dort nach KB5043145 und lasst es wieder entfernen. (PC Welt / kk)