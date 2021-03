Die Windream GmbH erweitert ihr Produktportfolio um eine neue Lösung, die eine automatisierte elektronische Rechnungsverarbeitung ermöglicht. Damit können Eingangsrechnungen, die auf dem Datenaustauschstandard XRechnung beziehungsweise ZUGFeRD basieren, validiert und in der Windream ECM-Software archiviert werden.

Die Software überprüft zunächst die elektronischen Rechnungen technisch und erstellt bei vorhandenen Fehlern detaillierte Berichte im HTML-Format. Akzeptiert der Anwender die betreffende Rechnung, wird sie gemeinsam mit dem Prüfbericht und dem originalen PDF-Dokument in Windream gespeichert und die darin enthaltenen Informationen zur Indexierung genutzt.

„Im Gegensatz zu gescannten oder einfachen PDF-Rechnungen liegen bereits sämtliche buchungsrelevante Informationen als XML-Datei vor“, erläutert Werner Schlieper, Leiter Produktmanagement bei der Windream GmbH. „Dies gewährleistet eine schnellere Bearbeitung, kürzere Durchlaufzeiten und somit bessere Möglichkeiten, Skontooptionen zu nutzen.“

Hintergrund ist die Pflicht zur elektronischen Rechnungslegung in öffentlichen Verwaltungen. Gemäß E-Rechnungs-Gesetz vom 18. Oktober 2017 ist die elektronische Rechnungsstellung in der öffentlichen Verwaltung des Bundes seit 27. November 2020 verpflichtend. Das heißt, dass Rechnungen an öffentliche Auftraggeber als Rechnungsempfänger grundsätzlich nur noch in elektronischer Form nach dem Datenformat „XRechnung“ auszustellen und zu übermitteln sind.