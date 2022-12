Roger David zieht sich nach mehr als 20 Jahren an der Spitze des deutschen Software-Anbieters Windream aus dem operativen Geschäft zurück. Er wird dem Unternehmen künftig beratend zur Seite stehen. Als Nachfolger übernimmt Stephan Serger zum 1. Januar 2023 den Posten des Geschäftsführers. Serger war die vergangenen zehn Jahre bereits im Consulting-Bereich des Unternehmens tätig.

Als Geschäftsführer will der Wirtschaftsinformatiker auch das Partnergeschäft stärken. Dabei kann er auf die Unterstützung durch ein erweitertes Leitungsteam zurückgreifen. Dem gehört ab Januar 2023 auch Tim Hillig als Leiter Vertrieb an. Auch Hillig ist ein Windream-Veteran, er gehört dem Unternehmen seit 17 Jahren an und rückt nun als Handlungsbevollmächtigter mit in die Geschäftsleitung auf.

Dem erweiterten Leitungsteam gehören zudem Malte Bielefeld, Hilmar Hänel und Patrick Plenz an. Bielefeld kann drei Jahre Erfahrung als Consultant vorweisen. Hänel ist seit Juli 2020 Teamleiter Partnermanagement. Er übernimmt ab 2023 auch die Verantwortung für den Vertriebsinnendienst. Plenz bringt seine langjährige Expertise im Marketing des deutschen Software-Anbieters ein und verantwortet zukünftig diesen Bereich.

Mehr zum Thema

Windream archiviert elektronische Rechnungen

Hilmar Hänel übernimmt Betreuung der Windream-Partner