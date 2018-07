Unitymedia, eine Tochter der Liberty Global plc, kündigt an, dass der bisherige CEO Lutz Schüler ab September 2018 eine neue Aufgabe im Liberty Global-Konzern übernimmt und Chief Operating Officer bei der Tochtergesellschaft Virgin Media in UK wird. Der bisherige Chief Financial Officer der Kölner, Winfried Rapp, wird neuer CEO von Unitymedia.

Schüler bleibt Unitymedia in der aktuellen Übergangsphase verbunden, da er zudem für Liberty Global den Vorsitz des Unitymedia-Aufsichtsrates übernehmen soll. Im Mai 2018 hatte die Konzernmutter den Verkauf der Landesgesellschaften in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien im Wert von rund 18,4 Milliarden Euro an Vodafone angekündigt.

"Ich freue mich sehr, die neue Aufgabe bei Virgin Media, eine der größten Landesgesellschaft im Liberty Global-Konzern, übernehmen zu können", erklärt noch CEO Lutz Schüler. "Gleichzeitig will ich mich als Aufsichtsratsvorsitzender von Unitymedia weiter für die Belange unserer Kunden und Mitarbeiter in Deutschland einsetzen."

"Das operative Geschäft von Unitymedia wird beim aktuellen Führungsteam unter der neuen Führung von Winni in den besten Händen sein", ergänzt Schüler. "Er ist genauso fokussiert auf die Zufriedenheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter, wie auch ich es immer war."

Verkauf an Vodafone folgt

Winfried Rapp ist seit Oktober 2013 als CFO und Mitglied der Geschäftsführung bei Unitymedia aktiv. Rapp führte unter anderem die Finanzbereiche von Unitymedia und Kabel BW zusammen, schuf einen einheitlichen Geschäftsbereich und hob so die operative und strategische Finanzsteuerung auf ein neues Niveau.

Rapp kam von der SAP zu den Kölnern, wovon er über zehn Jahre Erfahrung in verschiedenen Finanzfunktionen national und international mitbrachte, zuletzt als CFO für den Globalen Service Bereich. Zuvor war der gebürtige Ulmer bei der Deutschen Telekom im Gruppen Controlling sowie bei T-Mobile UK beschäftigt. Seine langjährige Erfahrung im Finanzmanagement wird durch weitere leitende Positionen bei Unternehmungen aus Automotive und Logistik ergänzt.

"Es ist eine große Ehre, in dieser wichtigen Phase die Führung von Unitymedia zu übernehmen", erklärt der künftige CEO und gelernte Bankkaufmann mit Telekom und Telefónica-Hintergrund. "Unverändert sind wir mit unserem Unternehmen an der Spitze in Deutschland, was sowohl die Zukunft von Breitband-Angeboten als auch innovative Fernseh-Produkte betrifft."

"Zusammen mit unseren Mitarbeitern werde ich diese Erfolgsgeschichte fortschreiben und sicherstellen, dass unsere Kunden auch nach dem Zusammenschluss von Unitymedia und Vodafone beste Angebote und beste Services erwarten können", verspricht Winfried Rapp außerdem. "Dabei gilt meine besondere Aufmerksamkeit sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Kunden in der Übergangszeit."

