Dass Reseller-Netzwerke sich an Herstellern beteiligen, um ihren Mitgliedern besondere Einkaufskonditionen zu ermöglichen, ist ungewöhnlich. Der auf IT und Bürokommunikation spezialisierte Händlerzusammenschluss Winwin Office Network hat dies nun getan. Die Organisation mit Sitz im schwäbischen Waiblingen beteiligt sich als Mehrheitsgesellschafter an dem Tonerhersteller GS Direct.

GS Direct ist schon viele Jahre im Supplies-Geschäft aktiv und stellt unter anderem kompatible Tonerkartuschen für Drucker und Multifunktionsgeräte von Kyocera, Utax und Triumph Adler her. Darüber hinaus liefern der Hersteller wiederaufbereitete Tonermodule und Tonerkartuschen für Geräte der gängigsten Druckermarken.

Mehrwert für die Winwin-Mitglieder

Frank Eismann, Sprecher des Vorstands bei Winwin Office Network, berichtet, dass nun nach jahrelangen intensiven Gesprächen genau zum richtigen Zeitpunkt für die Beteiligung an der GS Direct GmbH erfolgreich abgeschlossen werden konnte. "Wir als Winwin konnten so in diesem Jahr, neben dem Aufbau der Technikgruppe Deutschland, die Erweiterung zu einer europaweiten direkten Servicestruktur, den Kooperationen mit dem neuen Büroring und der LKS Group, wichtige strategische Bausteine zum Wohle und als Mehrwert für die angeschlossenen Mitgliedsunternehmen zusammenführen", erläutert Eismann. Mit der eigenen Leasingbank Winwin Finance hebe man somit das Leistungsspektrum auf "ein nächstes Entwicklungslevel".

Innerhalb der angeschlossenen Winwin-Mitgliedsunternehmen gibt es heute schon einige Mitgliedsunternehmen, die bereits alternative Tonerprodukte für ihre Kopier- und Drucksysteme einsetzen. Mit der neuen Beteiligung wird diesen angeschlossenen Mitgliedsunternehmen ermöglicht, diese direkt bei dem Hersteller einzukaufen.

Die Geschäftsführung von GS Direct wird nach wie vor durch die Altgesellschafter Reiner Weinmann und Thorsten Hedinger und neu für die Winwin durch Roland Müller, dem Aufsichtsratsvorsitzender bei Winwin, gestellt. Der bisherige Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer Gerd Hütter, der das Unternehmen 2011 übernommen und in den letzten Jahren erfolgreich weiterentwickelt hat, scheidet bei GS Direct aus.

Mehr zum Thema:

Bitkom-Studie: Drucken aus Verlustangst

Vertrieb und Marketing: Büroring-Aufsichtsrat macht Frank Eismann zum Vorstand

Reaktion auf veränderte Kundenanforderungen: Brother und Winwin Office Network schließen Partnerschaft