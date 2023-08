ChannelPartner: Herr Platt, die Spracherkennung macht rasante Fortschritte. Welche aktuellen Entwicklungen gibt es?

Andreas Platt, Geschäftsführer und Gesellschafter der EGS Computer Vertieb GmbH: In den letzten Jahren ist einiges passiert. Spracherkennung wird immer alltagstauglicher. Siri und Co haben da einiges getan. Diese Produkte sind für den privaten Bereich am Smartphone auch gut, aber im professionellen Umfeld sind sie natürlich nicht nutzbar. Dazu kommt, dass sie nicht DSGVO-konform sind.

Aber es gibt für professionelle User auch professionelle Lösungen. Je nach Anforderung gibt es lokale oder gehostete Lösungen und mit Zusatzprodukten von Drittanbietern können Workflow-Szenarien hervorragend abgebildet werden.

ChannelPartner: Welche Vorteile können Sie als spezialisierter Distributor bieten?

Andreas Platt: Wir bieten unseren zertifizierten Partnern neben attraktiven Rabatten Unterstützung auf dem ganzen Gebiet an. Wir helfen bei der Auswahl der richtigen Produkte, beraten den Endkunden mit unserem Partner gemeinsam, so dass der Kunde merkt, dass ein ganzes Team hinter seinem Ansprechpartner steht. Auch bei Installationen und Schulungen stehen wir unseren Partnern mit unserem 2nd Level Support zur Seite.

Unsere zertifizierten Händler haben Zugriff auf unser DragonWiki und unsere regelmäßigen Webinare rund um das Thema Spracherkennung. Bei größeren Projekten begleiten wir auch über den Auftragsabschluss hinaus.

Wir möchten, dass Sprachekennung beim Kunden funktioniert. Im März wurden wir beim Nuance Partner Event in Barcelona als bester Dragon Medical Distributor EMEA ausgezeichnet. Da gilt unser Dank unseren Partnern, die das gemeinsam mit uns möglich machen.

ChannelPartner: Welche Branchen haben Sie besonders im Blick?

Andreas Platt: Ganz klassisch sind es Juristen und Mediziner, die viel dokumentieren müssen. Aber in den letzten Jahren hat sich der Kundenkreis durch neue Lösungen stark erweitert. Die schlanke, durch uns exklusiv bei der Deutschen Telekom gehostete Dragon Anywhere Lösung ermöglicht jedem das schnelle Diktieren von E-Mails am Rechner und am Smartphone.

Egal ob im Vertrieb, in Ämtern und Behörden, als Gutachter oder Außendienstmitarbeiter - Spracherkennung wird heutzutage in immer mehr Bereichen sinnvoll genutzt.

ChannelPartner: Muss es für die unterschiedlichen Branchen spezielle Spracherkennungslösungen geben, oder gibt es eine "One fits all"-Lösung?

Andreas Platt: Es gibt drei Grundversionen der Dragon Software. Dragon Professional (und Legal) 16 werden lokal am PC installiert, Dragon Professional (und Legal) Anywhere gibt es gehostet oder auf den eigenen Servern.

Je nach Anwendung macht das eine oder andere Produkt Sinn. Im HealthCare Markt setzt Nuance seit Anfang des Jahres ausschließlich auf das gehostete Dragon Medical One. Wichtig sind neben entsprechenden Funktionen auch die passenden Fachvokabulare, die für eine hohe Erkennung sorgen.

ChannelPartner: Welche Rolle spielt das Zubehör in Ihrem Business und welche Produkte bieten Sie an?

Andreas Platt: Das passende Zubehör ist auch in unserem Bereich sehr wichtig. Mit einem hochwertigen Mikrofon oder Diktiergerät haben Sie bessere Ergebnisse als mit einem OnBoard-Mikrofon. Die Mikrofone sind darauf ausgelegt, gesprochene Sprache klar und deutlich zu übertragen.

Mit einem kabellosen Headset zum Beispiel erreichen Sie nicht nur eine gute Erkennungsgenauigkeit. Sie können beim Diktat eben zum Schrank gehen und Akten holen und beim Telefonat eben zum Drucker gehen, um das gerade gedruckte Dokument zu holen. So arbeiten Sie schon viel effizienter, als wenn Sie klassisch mit dem Hörer telefonieren.

Wir bieten neben der Dragon Spracherkennung Fachvokabulare, Handmikrofone, Diktiergeräte, Apps, Headsets und Workflow-Lösungen an. Wir setzen auf die Hersteller Philips, Olympus, Epos und Sonic Labs. Mit allen Lieferanten haben wir ein langjähriges und enges Verhältnis und das zahlt sich immer wieder aus.

ChannelPartner: Wie werden Künstliche Intelligenz und Cloud-basierte Lösungen die Spracherkennung künftig beeinflussen?

Andreas Platt: Beides beeinflusst jetzt schon die Spracherkennung. In allen aktuellen Versionen von Dragon ist KI enthalten. Und die cloudbasierten Lösungen erfahren immer mehr Interesse. Ich bin mir sicher, dass die gehosteten Produkte in Zukunft den Fokus bei Nuance bzw. jetzt Microsoft haben werden. In den USA arbeitet man gerade an DAX, einem Assistenten für Ärzte, der das Gespräch zwischen Arzt und Patient in Text umsetzt, die relevanten Informationen ausfiltert und die nächsten Schritte anstößt. So hat der Arzt wieder Zeit, seinem Patienten in die Augen zu schauen und nicht auf den Monitor.

Solche Produkte lassen sich dann in Zukunft bestimmt auch auf andere Anwendungsbereiche ausbauen. Da solche Produkte immer schulungsintensiv sind und Fachwissen benötigen, sehe ich hier auch langfristig die VARs als geschulte und zertifizierte Partner als wichtig. Dieser Markt wächst aktuell weiter und immer mehr Kunden wollen diese Lösungen nutzen. Wir freuen uns auf jeden Partner, der mit uns die Dragon-Spracherkennungsprodukte im deutschsprachigen Raum verkaufen möchte.