Hierzu haben wir über 2.000 Kunden zu den Leistungen der sie betreuenden Systemhäuser befragt. IT-Verantwortliche in den Unternehmen (CIOs, IT-Leiter, Systemadministratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter) haben uns geschildert, wie sie die gemeinsam mit ihren Systemhäusern die in Angriff genommenen IT-Projekte stemmten. Dabei wurden fast 5.000 Projekte beurteilt.

Die Benotung der Performance der Systemhäuser seitens der Kunden bildet die Grundlage für die endgültige Bewertung. Die Bekanntgabe der Sieger im Wettbewerb um die Titel der kundenfreundlichsten Systemhäuser Deutschlands 2020 erfolgt in einer Online-Session am 15. September 2020 ab 16 Uhr - im Rahmen des Systemhauskongresses 2020. Sie können sich noch für diese kostenlose Veranstaltung hier anmelden.

Lesetipp: Die kundenfreundlichsten Systemhäuser Deutschlands 2019

Dort werden wir auch Auszüge aus unserer großen Systemhaus-Studie vorstellen, etwa womit sich IT-Dienstleister aktuell beschäftigen, welch Technologiefelder sie bald beackern wollen und was Kunden im Jahre 2030 wollen. Alle Teilnehmer an dieser Session erhalten am 16. September die große Systemhausstudie 2020 von COMPUTERWOCHE, ChannelPartner und Context kostenlos als PDF. Unterstützt wird diese Veranstaltung vom Videokonferenz-Spezialisten LogMeIn, der dafür auch seine GoTo-Plattform zur Verfügung stellt.