Seit 1990 befragt die GfK Fachhändler und Systemhäuser in der IT-Branche, um die Stimmung im Channel zu messen. Und seit über zehn Jahren bilden die Ergebnisse dieser Umfrage die Grundlage zur Ermittlung der im Channel beliebtesten Hersteller und Distributoren. Und genauso lang vergibt ChannelPartner bereits immer zu Jahresbeginn die begehrten "Channel Excellence Awards".

Nun ist gerade die GfK-Umfrage zur Ermittlung der Channel Excellence Awards-Träger 2019 gestartet. Hier haben Sie die Möglichkeiten die Distributoren und Hersteller zu beurteilen, mit denen Sie als Fachhändler oder Systemhausmitarbeiter regelmäßig zusammenarbeiten.

Achtung! Nur Vertreter von Systemhäusern und Fachhandelsunternehmen sind berechtigt, an der GfK-Umfrage teilzunehmen. Distributoren und Hersteller sind von der Teilnahme an dieser GfK-Umfrage ausgeschlossen. Natürlich sind Hersteller und Distributoren herzlich eingeladen, ihre Vertriebspartner für die Teilnahme an der GfK-Umfrage zu begeistern.

Hier geht es zur GfK-Umfrage

Helfen Sie uns also, gemeinsam mit der GfK die im Channel beliebtesten Hersteller und Distributoren zu ermitteln. Unter allen Fachhändlern und Systemhausvertretern, die die mindestens drei Viertel in der Umfrage genannten Fragen beantwortet haben, verlost GfK 10 hochwertige Smartphones (iPhone 8 oder Samsung Galaxy S9 mit je 64 GB internem Speicher). Außerdem erhalten alle Teilnehmer der Studie einen Auszug der Ergebnisse.

