12. Januar 2023: Bitte informieren Sie uns unter: rboeckle@idg.de, in welcher Umsatzklasse - gemessen am Jahresumsatz in der DACH-Region 2022 - wir Ihr Unternehmen bei der Umfrage-Auswertung verorten dürfen:

Umsatzklasse 4: Jahresumsatz in DACH-Region 2022 bis zu 50 Millionen Euro.

Umsatzklasse 3: Jahresumsatz in DACH-Region 2022 über 50 bis 250 Millionen Euro

Umsatzklasse 2: Jahresumsatz in DACH-Region 2022 über 250 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro

Umsatzklasse 1: Jahresumsatz in DACH-Region 2022 über 1 Milliarde Euro p.a.