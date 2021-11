Die Umfrage, die in Erfahrung bringen soll, wie zufrieden Unternehmen mit ihren Managed Service Providern (MSPs) sind, läuft ab jetzt bis zum 24. Dezember 2021.

Um die jeweilige Kundenbasis der Cloud und Managed Service Provider in Deutschland möglichst vollständig zu erreichen und so zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Sie würden uns unterstützen, wenn Sie Ihren Kunden im Rahmen einer Aussendung oder Ihres Newsletters empfehlen könnten, an dieser Umfrage teilzunehmen.



Dabei bitten wir Sie, sich des beiliegenden, neutralen Anschreibens zu bedienen, mit dem wir sicherstellen können, dass alle Anwender in gleicher Weise angesprochen werden. Den entsprechenden Text finden Sie im Anschreiben, das hier zum Download bereitsteht:

Neutrales Kundenanschreiben

Sie können die Umfrage selbstverständlich auch gerne auf allen Social Media Kanälen bewerben.

Bitte nehmen Sie am Link, der in diesem Kundenanschreiben hinterlegt ist, keine Veränderungen vor - erstellen Sie daraus auch keine Short-Links, sonst lässt sich der Link nicht weiterverwenden.

Die Gesamtergebnisse für Ihr Unternehmen stellen wir Ihnen nach Abschluss der Studie kostenfrei zur Verfügung ebenso wie ein Prüfsiegel der Computerwoche, das Sie frei für Ihre Marketingzwecke verwenden können.

Alle Informationen zur Umfrage "Bester Managed Service Provider 2022" finden Sie im Q&A-Dokument, das hier zum Download abliegt:

Q&A-Dokument

Systemhausvertreter, Hersteller und Distributoren sind von der Teilnahme an der Umfrage ausgeschlossen. Im Vorfeld der Auswertung der Umfrage erfolgt eine entsprechende Prüfung.



Wenn Sie die Umfrage testweise selbst durchklicken möchten, nutzen Sie deshalb bitte ausschließlich den folgenden Link:

Ihr Test-Link

Auszeichnung der besten Managed Service Provider 2020

Ausgezeichnet werden die "Besten Managed Service Provider 2021" Anfang März 2022 im Rahmen der Channel-Konferenz c.m.c. Informationen zur Veranstaltung und zur Preisverleihung folgen.