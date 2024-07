ChannelPartner: Kürzlich hat Herweck eine Umstrukturierung vorgenommen, in der Bereiche IT und Unified Communication im neuen Geschäftsbereich IT-COM zusammengeführt wurden. Was will man damit bezwecken?

Sandra Schu, Leiterin IT-COM bei Herweck: Unser Ziel ist es, uns vom herkömmlichen TK-Distributor zu einem dynamischen VAD-Dienstleister zu transformieren. Als Dienstleister sind wir nicht länger nur Lieferant von Hardware und Software. Vielmehr verstehen wir uns als verlässlichen Partner, der umfassende Lösungen und Mehrwertdienste anbietet, um Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und gar zu übertreffen.

ChannelPartner: Welche Vorteile hat Herweck als mittelständischer Distributor gegenüber den großen Playern der Branche?

Sandra Schu, Leiterin IT-COM bei Herweck: Wir sind und bleiben inhabergeführt! Unsere Vorstände Jörg Herweck, Dieter Philippi und Hans-Jürgen Witfeld sind nahbar, fordern unternehmerisches Handeln und haben stets das Ohr am operativen Tagesgeschäft. Das macht sie nicht nur zu zeitgemäßen Vorgesetzten, sondern zu wertvollen Mentoren.

Darüber hinaus sind wir bei Herweck außerordentlich flexibel und können schneller auf externe Markteinflüsse und akute Kundenbedürfnisse reagieren als die großen Player.

ChannelPartner: Auf welche Themen wollen Sie besonderen Wert legen, um das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen?

Sandra Schu, Leiterin IT-COM bei Herweck: Unsere Transformation zum Dienstleister basiert auf drei zentralen Säulen: Die erste besteht aus Kundenzentriertheit und individuellen Lösungen, die zweite aus Innovation und Technologie inklusive KI und schließlich die dritte aus Partnerschaften und langfristigen Beziehungen. Dabei setzen wir insbesondere auf DaaS und ein Lösungsproduktportfolio, welches exakt aufeinander abgestimmt ist.

ChannelPartner: Soeben ist Ihre Hausmesse "Perspectives" am Firmenstandort in St. Ingbert-Rohrbach über die Bühne gegangen. Was waren für Sie die Highlights?

Sandra Schu, Leiterin IT-COM bei Herweck: Es war meine erste Perspectives und meine Erwartungen wurden absolut übertroffen. Zu meinen Highlights gehört insbesondere der Auftritt unseres strategischen Partners Mitel: Vom außergewöhnlichen Messestand über wertvolle gemeinsame Kundengespräche bis hin zur sensationellen Performance auf der Tanzfläche unserer Abendveranstaltung.

ChannelPartner: Eines der großen Trendthemen ist Künstliche Intelligenz. Was können wir hier in nächster Zeit von Herweck erwarten?

Sandra Schu, Leiterin IT-COM bei Herweck: Klar ist: In den nächsten zehn Jahre wird die KI mehr Veränderungen anstoßen als die technologischen Entwicklungen der letzten 100 Jahre. Wir investieren bereits in innovative Technologien und Prozesse, um unseren Kunden einzigartige Dienstleistungen anzubieten. Durch den Einsatz von KI, Datenanalyse, Automatisierung und digitalen Lösungen optimieren wir unsere Abläufe und schaffen effiziente und effektive Serviceangebote. Darüber hinaus scouten wir den Markt und führen aktuell Gespräche mit Technologie-Partnern, die bereits alltagstaugliche KI-Produkte anbieten, welche sich einfach implementieren lassen und unseren Kunden den Arbeitsalltag erleichtern und folglich wertvolle Zeit schenken.