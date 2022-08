Ich habe Wolfgang Leierseder gleich an meinem ersten Arbeitstag bei ChannelPartner, am 1. April 1998, kennengelernt. Da war er schon fast drei Jahre lang bei ChannelPartner beschäfigt, damit gehörte er zu der Handvoll der Gründungsredakteure.

Und obwohl ich bereits zwei Jahre lang als Netzwerk-Redakteur gearbeitet habe, brachte mir Wolfgang doch einiges zu diesem damals noch sehr speziellen Markt bei. Außerdem führte er mich in die Feinheiten der Value Added Distribution ein.

Ich habe mit Wolfgang viele tiefschürfende Gespräche geführt, vor allem während der langen Zugfahrten nach Hannover zur CeBIT, aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten, und so durfte ich ihn auch ein bisschen privat kennenlernen. Er war ein sehr feiner und empathischer Mensch, auch die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter der ChannelPartner-Muttergesellschaft IDG lagen ihm sehr am Herzen.

Deshalb hat Wolfgang auch lange als Betriebsrat bei IDG mitgewirkt und vieles für die Belegschaft erreicht. In seiner Zeit als ChannelPartner-Redakteur zwischen 1995 und 2009 hat er sich in der IT-Industrie einen Ruf als kritischer und immer wieder bohrend nachfragender Journalist erworben. Seine Artikel waren immer bestens recherchiert. Von diesem Fundus konnte ich noch lange nach seinem Weggang von ChannelPartner zehren.

Am Donnerstag, den 4. August ist Wolfgang Leierseder nach schwerer Krankheit verstorben. Unser Mitgefühl gilt allen Familienangehörigen, Freunden, Bekannten und Kollegen von Wolfgang Leierseder. Wir wünschen ihnen allen viel Kraft in dieser für sie so schweren Zeit.

PS: 2007 durfte jeder ChannelPartner-Redakteur seine persönlichen Weihnachtswünsche an die IT-Industrie richten, und das waren Wolfgangs Wünsche, die heute nach wie vor aktuell sind.