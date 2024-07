ChannelPartner: Sprecherkennung steht ja im Fokus Ihres Geschäftsmodells. Wie verändert der breite Einsatz von KI ihr Geschäft?

Andreas Platt, egs Computer Vertrieb GmbH: Spracherkennung generell erleichtert ja schon lange die Schreibprozesse in Büros. Gerade bei den Juristen und Medizinern ist Spracherkennung schon seit vielen Jahren nicht mehr wegzudenken. Seit einigen Jahren kommen aber auch ganz andere Berufsgruppen hinzu, die von den Vorteilen der schnellen Texteingabe profitieren. Die letzten beiden Dragon Versionen haben auch schon KI implementiert, jedoch ist diese noch anders als das was wir jetzt durch Microsoft Copilot oder Chat GPT kennen. Wir merken aber, dass die Anwender darauf warten, dass erweiterte Version mit KI kommen und wissen auch, dass die Hersteller daran arbeiten. Für uns ist es immer wichtig, mit den Herstellern zu kommunizieren und zu wissen, was in Zukunft auf dem Markt passieren kann. So können wir unsere Geschäftsprozesse zukunftsorientiert ausrichten.

ChannelPartner: Menschen gewöhnen sich immer mehr an die Nutzung von Spracheingabe und nutzen dabei allgemein verfügbare Tools. Ist dies für Sie ein positives Zeichen, oder befürchten Sie Nachteile?

Platt: Ein großer Vorteil für uns ist natürlich, dass die Anwender die bekannten Systeme wie Siri, Alexa und Co aus dem Privatbereich kennen und somit auch im beruflichen nach professionellen Lösungen suchen. Unsere professionellen Lösungen setzen natürlich an ganz anderen Punkten an. So können wir z.B. benutzer- oder abteilungsbezogen Vokabulare aufbauen oder Fehler korrigieren. Selbstverständlich können auch Befehle und Textbausteine per Sprache abgerufen werden, die die alltägliche Arbeit beschleunigen.

ChannelPartner: Der Fokus verschiebt sich ja gerade von der reinen Spracherkennung zu weiterführenden Lösungen der Informationsverarbeitung und -aufbereitung. Wie tragen Sie diesem Trend Rechnung?

Platt: In den USA sehen wir schon die ersten Versionen von DAX Copilot, was eine Kombination von Dragon Medical One und Microsoft Copilot ist. Wir gehen davon aus, dass diese Lösung für Mediziner im nächsten Jahr in Europa verfügbar sein kann. Natürlich hoffen wir, dass in Zukunft auch andere Berufsgruppen davon profitieren können. Somit können wir dann bald per Sprache nicht mehr nur Text, sondern komplexe Interview Lösungen oder Abläufe bedienen.

ChannelPartner: Wie entwickelt sich bei Ihnen der Bereich Zubehör und welche Produkte werden besonders nachgefragt?

Platt: Wir spüren, dass hochwertiges Zubehör den Anwendern wichtig ist. Das macht auch Sinn. Wenn ich mir für 1.000 Euro eine Software kaufe, möchte ich kein Mikrofon für 8,50 Euro einsetzen. Wir arbeiten mit namhaften Herstellern eng zusammen und empfehlen unseren Kunden immer nur Produkte, die wir auch selber einsetzen und kennen. Der Einsatz von klassischen Diktiergeräten geht langsam, aber sicher zurück, der Einsatz von Apps auf Smartphones wird für das Diktieren unterwegs interessanter. Am stationären Arbeitsplatz sind nach wie vor Headsets oder Handmikrofone das Mittel der Wahl.

ChannelPartner: Welche Unterstützungsmaßnahmen bieten Sie den Partnern?

Platt: Wir unterstützen unsere Händler so, dass wir Sie in den Zertifizierungsschulungen zu den jeweiligen Produkten entsprechend ausbilden. So sind sie in der Lage, den Kunden zu beraten, die Software zu installieren, zu schulen und anwenderbezogener Änderungen vorzunehmen. Gerade in unserer Branche ist es nach wie vor wichtig, dass eine funktionierende Lösung verkauft wird, nicht nur eine Software- Lizenz. Für unsere zertifizierten Partner bieten wir regelmäßig kostenlos Webinare und unser Dragon Wiki zum Nachschlagen an. Selbstverständlich unterstützen wir unserer Fachhändler durch Presales-Aktivitäten und beim Support. Wir möchten, dass der Anwender gerne mit seiner Spracherkennung arbeitet!

ChannelPartner: Vielleicht können Sie mit uns noch einen kleinen blick in die Glaskugel werfen: Wie wird die Welt der Spracheingabe und Spracherkennung künftig aussehen und welche Chancen und Risiken wird es für Sie und Ihre Handelspartner geben?

Platt: Das sind diese Momente, in der die Glaskugel häufig etwas milchig ist ich gehe davon aus, dass die Produkte in den nächsten Jahren durch die Weiterentwicklung mit KI in vielen Bereichen Prozesse der Anwender optimieren können. Sei es beim Arzt, der sich normal mit dem Patienten unterhält und am Ende in der Patientenakte alles entsprechend ausgeführt wird oder bei Interviews, Befragungen oder Verhöre direkt in die sprechenden Programme übergeben werden können.

Chancen sehe ich darin, dass auch diese Produkte in den Arztpraxen, Kanzleien, Unternehmen oder Behörden nach wie vor von ausgebildeten Fachhändlern in Betrieb genommen werden sollten.

Ich glaube, dass die Hersteller mit uns als Distribution und unseren Fachhändlern auf ein gutes Pferd setzen und wir mit innovativen Produkten für die Zukunft gewappnet sind.

Hier erfahren Sie mehr!