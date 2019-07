Falls Sie sich schnell entschließen, an dem 15ten Systemhauskongress "CHANCEN" am 28. und 29. August in Düsseldorf teilzunehmen, dann schenken wir Ihnen ein Eintrittsticket! Was Sie dafür tun müssen?

Um kostenlos am Systemhauskongress in Düsseldorf teilzunehmen, müssen sie lediglich die Anmeldemaske hier aufrufen und in dem Feld "Zugangscode" das Wort SOCIALWIN_SHK eintippen. Das Feld "Zugangscode" finden Sie rechts oben im Formular, im Bild unten ist es schwarz umrahmt.

Hier finden Sie die vollständige Agenda des Systemhauskongresses. Dieses Jahr lautet das Motto "Shape your customers´ journey" und auf dem Systemhauskongress CHANCEN werden wir Ihnen aufzeigen, wie Sie als IT-Dienstleister gemeinsam mit Ihren Kunden Erfolg formen können. Denn: IT-Dienstleister sind Treiber und zugleich Getriebene der Digitalen Transformation. Sie stehen damit vor einer doppelten Herausforderung. Denn neue Technologien verändern sowohl die Geschäftsmodelle ihrer Kunden als auch die IT-Branche und den Systemhausmarkt selbst. Freuen Sie sich auf intensiven Erfahrungsaustausch und außergewöhnliche Impulse, dazu, wie auch Sie Ihre Kunden auf diese gemeinsame Reise mitnehmen können!

Also melden Sie sich noch heute an, und mit etwas Glück schenken wir Ihnen ein Eintrittsticket! Sie müssen nur zu den ersten fünf gehören, die den richtigen Zugangscode eintippen.