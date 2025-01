Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Displays" hatte 2024 HP gewonnen: Lest hier die Antworten des Director Commercial and Retail Channel, Hartmut Husemann:

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Hartmut Husemann, HP: Persönlich sehe ich viele Chancen für 2025. Ein Jahr der globalen Veränderungen, wirtschaftlich herausfordernd - gleichzeitig mit vielen Möglichkeiten. Getrieben durch Unsicherheiten im globalen Umfeld, die Wahl in Deutschland und die nötigen Investitionen um den "Hybriden Arbeitsplatz". Ich bin überzeugt, dass wir mit unseren Partnern gemeinsam wachsen werden. Die Basis für den Erfolg ist die über die letzten Jahre aufgebaute, vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit den Partnern sowie die nötige Flexibilität und Innovationskraft bei den Produkten. Wenn auch mit Respekt - ich freue mich auf 2025.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Hartmut Husemann: Die Voraussetzungen mit unseren Channel Partnern 2025 erfolgreich zu gestalten sind sehr gut. Neben KI ist der Investitionsbedarf für hybride Arbeitsumgebungen nach wie vor hoch. Es besteht Nachholbedarf. Als Komplettanbieter sind wir mit unseren Partnern exzellent aufgestellt, um Firmen bei diesem Transfer zu unterstützen - ganz gleich ob mit leistungsstarken IT-Infrastruktur oder mittels hybride Konferenzlösungen. Neben der Hardware zählen maßgeschneiderte Serviceangebote - beispielsweise für das Management der PC- und Druckerflotte. Dabei entlasten wir Kunden von Routineaufgaben mit einem Komplettangebot inklusive bedarfsgerechten Management Lösungen und modernsten Sicherheitskonzepten. Mit dem Schwenk zu hybriden Arbeitsmodellen werden intelligente Konferenzlösungen unerlässlich. Nur durch die gleichberechtigte Teilnahme aller Konferenzteilnehmer ist eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten. Ganz gleich ob sie persönlich am physischen Meeting teilnehmen, oder sich über eine Konferenzraumlösung oder aus dem Home-Office zuschalten. Gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Hartmut Husemann: Wichtigster Trend ist der Einsatz von KI in den Unternehmen. Hier besteht umfassender Beratungsbedarf, um Skepsis und zu oft Unwissenheit in vertriebliche Erfolge zu verwandeln. Wir qualifizieren unsere Partner deshalb mit maßgeschneiderten Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten. Gefragt ist der enge Kundenkontakt und die Beratungskompetenz. Denn klar ist: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Unternehmensbereichen wird die Investitionsentscheidungen im kommenden Jahr prägen. Mit unserem breiten KI-Portfolio ermöglichen wir unseren Partnern ein Komplettangebot für ihre Kunden maßzuschneidern. Im Mittelpunkt stehen leistungsstarke KI-Arbeitsplatzrechner für die lokale Nutzung von KI-Anwendungen. Sie sind unabdingbar und gleichzeitig schneller und sicherer als der Umweg über die Cloud.