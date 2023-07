ChannelPartner: Am 12. Juli 2023 fand in Hamburg das erste gemeinsame Sommerfest von Nuvias und Infinigate statt, wie war Euer Fazit von diesem Event?

Helge Scherff, Regional Vice President Central Region bei Nuvias, an Infinigate Group company: Es war ein tolles Event, mit einer guten Mischung zwischen Information, Networking, Entertainment und Spaß. Trotz der angefangenen Sommer- und Ferienzeit kamen fast 500 Partner und Hersteller aus ganz Deutschland zusammen.

ChannelPartner: Das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 habt Ihr mit einem Rekordumsatz in Höhe von 2,2 Milliarden Euro abgeschlossen, wie ist Euch das gelungen?

Helge Scherff, RVP Central Region bei Nuvias/Infinigate: Infinigate als auch Nuvias sind für ihren Fokus auf Security, Secure Networking und Cloud/MSP bekannt. Genau diese Bereiche sind wie jeder weiß, ganz klar im starken Wachstum. Ferner konnten wir auch in den meisten Ländern mit vielen unserer Hersteller weiter unseren "market share" vergrößern. Auch unsere eigenen Services wie Managed Services, SOC, Roll-Outs und Staging sind überdurchschnittlich stark gewachsen, was natürlich an dem allgemeinen Engpass an Fachpersonal liegt aber natürlich auch an der Qualität unserer Services.

ChannelPartner: 2023 habt Ihr von mehreren Herstellern, unter anderem von Sophos und Sonicwall, Auszeichnungen als bester Distributor erhalten. Worauf führt Ihr dies zurück?

Helge Scherff, RVP bei Nuvias/Infinigate: Da sollte man am besten natürlich diese Herstellern dazu befragen, wobei wir auch von Riverbed, Rapid7, Varonis und anderen ausgezeichnet worden sind. Viel liegt natürlich daran das wir seit vielen Jahren mit diesen Herstellern zusammenarbeiten und wissen, worauf diese Hersteller Wert legen. Auf der anderen Seite sind wir mit über 5.500 kaufenden Partner einer der größten Value Added Distributoren in Deutschland, können dadurch viele Einblicke im Markt sammeln und so Partner und Hersteller ideal zusammenführen.

Wie weit ist die Integration von Nuvias in die Infinigate Group fortgeschritten?

Helge Scherff: Da sind wir auf der Zielgraden und werden in den nächsten Wochen ein ausführliches Update allen Partnern, Herstellern und der Presse geben können.

ChannelPartner: Plant Ihr noch weitere Übernahmen?

Scherff: Nicht in Deutschland, aber natürlich in anderen Ländern.

ChannelPartner: Mit welchen Cyber-Bedrohungen rechnet Ihr in den kommenden zwölf Monaten?

Scherff: Ganz vorne sind Angriffe, insbesondere von organisierten Banden, auf kritische Infrastruktur, ein Grund warum wir uns auch intensive mit dem Bereich OT/IOT auseinandersetzen.Etwas weniger werden die internen absichtlich oder unabsichtlichen Attacken, sowie die von Wettbewerbern. Generell sehen wir aber insgesamt eine weiterhin stark ansteigende Anzahl von Attacken - dank KI auch immer mehr unabhängiger von der Größe des Unternehmens.