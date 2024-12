Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Value-Add-Distribution" hatte 2024 Ebertlang gewonnen. Mitte 2024 hatte sich Ebertlang in Elovade umbenannt. Lest hier die Antworten von Geschäftsführer Philip Weber:

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Philip Weber, Elovade: Ich freue mich darauf, dass unser europäisches Team von Elovade noch stärker zusammenwächst. In diesem Jahr haben wir unsere Zusammenarbeit intensiviert und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus Italien, Schweden und der Schweiz Erfolge - aber auch schon größere Partys - gefeiert. Diesen Zusammenhalt möchten wir nicht nur bewahren, sondern weiter ausbauen.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Philip Weber: Wir setzen unseren erfolgreichen Weg fort und planen, die Elovade-Gruppe weiter zu vergrößern. Neben dem organischen Wachstum in den einzelnen Ländern ist es unsere klare Strategie, auch 2025 weitere Akquisitionen zu realisieren. Die erste Übernahme werden wir bereits zu Beginn des kommenden Jahres bekannt geben können. Konkret richten wir unseren Blick für 2025 auf Südeuropa, Frankreich, Benelux und das Vereinigte Königreich.

Parallel dazu erweitern wir unser Portfolio schrittweise. Bereits Anfang 2025 dürfen wir den ersten Neuzugang im Bereich Security vorstellen.

Ein weiterer Schwerpunkt für 2025 ist der Ausbau unseres Partnerportals. Unser Ziel ist es, dieses mit einem umfangreichen Feature-Set im Rahmen einer umfassenden Cloud-Plattform für unsere Partner weiterzuentwickeln.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Philip Weber: Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wiederhole sich jedes Jahr aufs Neue, wenn festgestellt wird, dass die Bedrohungslage in der IT-Security unverändert hoch bleibt und ihr Stellenwert weiter zunimmt.

Doch im Detail handelt es sich um ein vielschichtiges und dynamisches Themenfeld, das sich ständig weiterentwickelt. Besonders die zunehmende Nutzung von KI auf Seiten der Angreifer stellt uns vor neue Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, unseren Partnern Lösungen anzubieten, die in der Lage sind, dieser immer komplexeren Bedrohungslage effektiv zu begegnen.