Mit Low-Code kann mittlerweile auch der Channel ein lukratives Business generieren. ChannelPartner sprach darüber mit Marcus Nagel, dem Co-CEO des Low-Code-Software-Herstellers JobRouter.

ChannelPartner: Herr Nagel, Sie arbeiten mit zahlreichen Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Polen, Rumänien, in den Niederlanden, in der Türkei und in England zusammen. Wie viele sind das insgesamt? Wie viele in Deutschland?

Marcus Nagel, Co-CEO bei JobRouter: Wir verfügen mittlerweile über ein Netzwerk von knapp 200 Partnern weltweit, die Hälfte davon aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Wir freuen uns, in Deutschland derzeit knapp 100 Vertriebspartner in unserer Community zu haben.

ChannelPartner: Gibt es ein JobRouter-Partnerprogramm? Wenn ja, was sind - grob umrissen - dessen Inhalte?

Marcus Nagel, JobRouter: Wir setzen seit 20 Jahren auf unsere Vertriebspartner und unser Partnerprogramm. Dabei profitieren unsere Partner von überdurchschnittlichen Margen, einer Technologieplattform, mit der sie alle Kundenbedürfnisse abdecken können, und einer sehr individuellen, persönlichen Betreuung durch unser Channel-Team.

ChannelPartner: Wie viele Ihrer Vertriebspartner in Deutschland sind Premiumpartner?

Nagel, JobRouter: Jährlich zeichnen wir die zehn umsatzstärksten Vertriebspartner im Rahmen unsere-Premiumprogramms aus. Hierbei sind sowohl der erzielte Umsatz als auch die Anzahl an Neukunden und der Ausbildungsstand relevant. Premiumpartner genießen bestimmte Vorteile innerhalb der unserer Community wie beispielsweise eine jährliche Veranstaltung speziell für sie. Sie bekommen besondere Einblicke in die Produkt-Roadmap und einen exklusiven Austausch zu weiteren Themen. Interessenten können Premiumpartner anhand eines Labels erkennen. Sie sehen so, dass dieses Unternehmen über besondere Expertise verfügt und erfolgreich am Markt agiert.

ChannelPartner: Welche Ihrer Partner sind Technologiepartner?

Nagel: Wir verfühen über eine Reihe von Technologiepartnern. Diese stellen Funktionalitäten zur Verfügung, die unsere Plattform im Rahmen der Workflowautomatisierung orchestriert und dadurch viele spannende Möglichkeiten für spezifische Use Cases liefert.

Name des Partners: Partnerschaft seit: Technologie: Namirial 2019 digitale Signaturen Insiders Technologies 2003 Dokumentenklassifikation und -extraktion Abbyy 2013 Optical Character Recognition (OCR) Automation Anywhere 2019 Robotic Process Automation (RPA) Fast LTA 2013 Storage DocuScan 2013 Archiv-Explorer und MailConnect ProComp 2015 SAP-Konnektivität

ChannelPartner: Worin genau besteht die Aufgabe Ihrer Vertriebspartner?

Nagel: Unsere Vertriebspartner verwenden unsere Plattform als Technologiebasis für die jeweiligen Kundenprojekte im Rahmen ihres Geschäftsmodells. Unsere Plattform kombiniert digitale Prozesse mit Daten und Dokumenten. Dabei gibt es Partner, die spezifische vertikale Lösungen anbieten, und Partner, die individuelle Digitalisierungsprojekte für ihre Kunden durchführen. Typischerweise liefert der jeweilige Partner dabei alle Lösungen und Services aus einer Hand und betreut seine Kunden umfassend in allen relevanten Themenbereichen.

ChannelPartner: Worin genau besteht die Aufgabe Ihrer Technologiepartner?

Nagel: Unsere Technologiepartner stellen uns ihre Technologien zur Verfügung, wie beispielsweise Lösungen zur Dokumentenerkennung, elektronischen Signatur oder Robotic Process Automation (RPA) und weiteren Technologien, die wir in unsere Plattform zur schnellen und einfachen Verwendung integriert haben. So führt unsere Plattform alle relevanten technologischen Hilfsmittel zusammen, um digitale Prozesse im Unternehmen leben zu können.

ChannelPartner: Was bieten Sie Ihren Vertriebspartnern an?

Nagel: Unsere Vertriebspartner können mit unserer Digitalisierungsplattform auf ein bewährtes Produkt mit umfassenden Funktionen für Workflowautomatisierung, Datenerfassung, Dokumenten-Management und Archivierung sowie Content-Verarbeitung zurückgreifen.Durch den Einsatz unsere Plattform werden Unternehmensprozesse digital gelebt, analysiert, verwaltet und Informationssilos aufgelöst. Auch unterstützt die Technologie Sicherheit und Compliance und hält sie ein.



Den Menschen geht die tägliche Arbeit leichter von der Hand und sie haben dadurch mehr Spaß.Somit erhalten Vertriebspartner mit unserer Digitalisierungsplattform die Chance, ihren Kunden exakt das zu liefern, was diese benötigen. Sie können sich so ihren Teil am weltweit boomenden Markt für Digital Process Automation holen.



Darüber hinaus bieten wir eine sehr individuelle und persönliche Betreuung sowie eine fundierte Ausbildung in unserer Academy an.

ChannelPartner: Was bieten Sie Ihren Technologiepartnern an?

Nagel: Unsere Technologiepartner haben die Möglichkeit, ihre Lösungen in unser Ökosystem aus knapp 200 Vertriebspartnern und 1.800 Kunden zu tragen.

ChannelPartner: Suchen Sie noch Partner?

Nagel: Wir sind täglich daran interessiert, unser globales Partnernetzwerk mit engagierten und kompetenten Unternehmen zu erweitern. Da unsere Plattform branchenagnostisch ist, sind uns alle Unternehmen willkommen, die den Vertrieb von Software und die Etablierung digitaler und automatisierter Prozesse als ihr Geschäftsmodell ansehen.



Nachdem wir in diesem Jahr unser GRC Portal als neues Produkt auf den Markt gebracht haben, sind wir auch sehr an Beratungsunternehmen interessiert, die Kunden bei der Einführung einer Norm wie ISO 27001 oder 9001 begleiten und bisher die Einführung mit Excel durchgeführt haben. Hier können wir eine neue komplett workflowgestützte Arbeitsweise an die Hand geben, die die Einführung des Frameworks sowie das Leben und Auditieren der damit verbundenen Prozesse deutlich vereinfacht.



ChannelPartner: Welche Geschäftschancen erhalten Partner, wenn Sie mit Ihnen zusammenarbeiten?

Nagel: Unternehmensprozesse sind schwer zu handhaben, Menschen müssen mehr arbeiten, Sicherheit und Compliance werden immer wichtiger und Informationen sind über die typischen Informationssilos schwer zu verwalten.Unternehmen benötigen Antworten darauf, wie sie mit diesen Herausforderungen richtig umgehen sollen. Business-Analysten wie Prescient & Strategic Intelligence bewerten die Größe des Digital-Process-Automation-Marktes für 2025 auf 13,8 Milliarden und für 2032 sogar auf 47,5 Milliarden Dollar.

ChannelPartner: Welche Voraussetzungen müssen Unternehmen erfüllen, wenn sie mit Ihnen als Partner zusammenarbeiten wollen?

Nagel: Unsere Vertriebspartner liegen uns am Herzen. Darum schauen wir uns diese Unternehmen gerne im persönlichen Gespräch an. Generell ist uns wichtig, dass es ein klares Geschäftsmodell mit einem konkreten Businessplan gibt. Das können bereits etablierte Unternehmen sein, die für ihre Kunden eine leistungsfähige Digitalisierungsplattform benötigen, um deren Anforderungen erfolgreich umsetzen zu können.



Wir haben aber gerade in den letzten Jahren auch einige sehr erfolgreiche Partnerunternehmen gewinnen können, die als Neugründungen durchgestartet sind. Wenn Interesse besteht, sind unser Head of Partnermanagement Stephanie Weidner und ich immer offen für eine direkte persönliche Kontaktaufnahme.