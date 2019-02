Lancom Systems erweitert sein Portfolio um einen WLAN Access Point, der speziell für den Einsatz in IoT-Projekten vorbereitet ist. Dazu tragen vor allem zwei Aspekte bei: Erstens verspricht Lancom mehrmals pro Jahr kostenfreie Updates für das Betriebssystem, was den Anforderungen an Sicherheit und langfristige Nutzung in IoT-Umgebungen Rechnung trägt. Zweitens lässt sich der Lancom LN-830U über einen USB 2.0 Hi-Speed Host-Port an diverse im IoT-Umfeld gängige Übertragungswege wie ZigBee oder Bluzetooth Low Energy (BLE) anpassen. Durch diese modulare Lösung bietet der Access Point mehr Flexibilität als Modelle mit fest integriertem IoT-Modul. Außerdem kann er auch mit eventuell künftig relevant werdenden Funktechnologien zurechtkommen.

Auf der WLAN-Seite arbeitet der für den Einsatz in Innenräumen ausgelegte Lancom LN-830U mit vier internen MIMO-Antennen. Über zwei WLAN-Module für Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) und Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) erreicht er laut Anbieter Datenraten bis zu 867 MBit/s. Die Neuvorstellung kann zudem zum WLAN-Hotspot aufgerüstet werden.

Für Sicherheit im WLAN werden WPA3-Personal, IEEE 802.1X (WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise) sowie IEEE 802.11i mit WPA2- und AES-Verschlüsselung unterstützt. Auch Virtualisierungsfunktionen wie Multi-SSID und VLAN beherrscht der Access Point.

Bei dem unauffällig gestalteten, für die Wandmontage vorbereiteten Gehäuse aus robustem Kunststoff, befinden sich die Anschlüsse in der Rückseite. Das 20,5 x 20,5 Zentimeter große und 4,2 Zentimeter starke Gehäuse lässt sich über ein Kensington-Lock sichern. Der USB-Anschluss ist zum Schutz der Funkmodule vor Diebstahl in einem internen Kabelschacht verborgen. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über PoE (IEEE 802.3af) oder ein Netzteil.

Der Lancom LN-830U ist ab sofort für 549 Euro netto erhältlich. Er kann wie andere Lancom Access Points auch, autark betrieben, per WLAN-Controller - etwa Lancom WLC-4006+ oder Lancom WLC-1000 - verwaltet sowie über die Lancom Management Cloud (LMC) gesteuert werden. Als Zubehör ist ein 1-Port PoE-Injektor mit Gigabit-Unterstützung erhältlich (Lancom-Artikelnummer 61738).

