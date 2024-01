Neben einer gesichetren Schneelage ist eine performante IT mit bandbreitenstarkem WLAN heutzutage unverzichtbarer Standortfaktor für Austragungsorte großer Sport-Events. Das Wintersportzentrum Oberhof hat für den Biathlon-Weltcup die Kurve bei der Schneelage trotz der milden Witterung gerade noch so geschafft - beim WLAN hat es mehr Einfluss und sich langfristig vorbereiten können. Dazu wandte es sich nicht an Frau Holle, sondern den deutschen NetzwerkausrüsterLancom Systems und die Deutsche Telekom. Von 4. bis 7. Januar 2024 muss sich die Installation nun bewähren.

Das WLAN in Oberhof steht Sportlerinnen und Sportlern, Betreuerteams, Medien und den bis zu 20.000 täglich erwarteten Besuchern zur Verfügung. Sie profitieren 2024 das erste Mal vom neuen, automatisch gesteuerten Netzwerk. Beim bisherigen WLAN musstenKonfigurationen wie Sendeleistung und Kanalschemata teils von Hand angepasst werden, um auf Lastspitzen zu reagieren.

"Gerade in Hochzeiten wie dem Biathlon-Weltcup gestaltete sich das schwierig. Eine händische Optimierung des WLANs war schlicht nicht mehr zu leisten", teilen die Projektpartner mit. Außerdem waren einige Netzwerkkomponenten in die Jahre gekommen und konnten nicht mehr zuverlässig mit Software- und Sicherheits-Updates versorgt werden.

Im ersten Schritt stellte ein neues Glasfasernetz die Versorgung der Sportstätten mit ausreichender Internet-Bandbreite sicher. Anschließend wurde die Netzwerkinfrastruktur erneuert und harmonisiert. Ziel war es, den wachsenden Performance-Ansprüchen gerecht zu werden und die Administration zu vereinfachen. Dies gelang vor allem dank der zum Patent eingereichten Funktion Lancom Active Radio Control 2.0. Die errechnet die zum automatisch die bestmögliche WLAN-Konfiguration und passt diese auf Wunsch auch automatisch an.

Biathlon-Weltcup in Oberhof live verfolgen

Wer den Biathlon-Weltcup in Oberhof im Fernsehen verfolgen will, kann dies in der ARD oder währed der Rennen im kostenlosen Live-Stream unter sportschau.de tun. Zu sehen sind die Rennen live und in voller Länge auch beim Live-Stream von Eurosport. Dazu ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig - ebenso wie beim Streamingdienst DAZN, der seinen Abonnenten das Eurosport-Bild zeigt.

