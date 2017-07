Das Smart Home steckt noch in den Kinderschuhen. Doch Sprachsteuerung via Alexa, Siri, Cortana, Google & Co. hilft, das smarte Zuhause Stück für Stück mit neuen Gimmicks auszustatten, etwa mit den via WLAN ansprechbaren Glühbirnen von TP-Link.

Die WLAN-Glühbirnen "LB120" und "LB130" von TP-Link sind nun auch via Alexa-Sprachsteuerung erreichbar. Hierzu muss der Anwender die Amazon Sprachkontrolle mit der kostenfreien TP-Link-App "Kasa" verbinden. Diese App ist unter iOS und Android verfügbar. Damit lässt sich das Licht in der Wohnung auch aus der Ferne am Smartphone steuern. Via Amazon Alexas können TP-Link-Kasa-App-Nutzer das für sie passende Licht in jedem Zimmer nun auch per Sprache einstellen.

So versteht Alexa zum Beispiel folgende Befehle:

"Alexa, schalte das Licht im Schlafzimmer aus"

"Alexa, reduziere die Helligkeit um 60 Prozent"

"Alexa, dimme das Licht im Wohnzimmer"

"Alexa, chalte das Licht im Schlafzimmer auf Rot"

Und Alexa tut auch was man ihr sagt - genauso gut wie in Captain Jean-Lucs Picards Kajüte im Raumschiff "Enterprise" ("Star Trek"). Musik auf Zuruf funktioniert dort ebenfalls.

Die LB120- und LB130-Glühbirnen sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Das Modell "LB120" kostet 39,90 Euro (UVP) inkl. MwSt., die "LB130"-Variante ist für 54,90 Euro erhältlich. Die Händlereinkaufspreise in der Distribution beginnen laut ITscope bei 27,64 Euro für "LB120" beziehungsweise bei 36,90 Euro für "LB130". Bei Tech Data sind beide Glübirnen schon jetzt verfügbar, bei Also erst ab dem 24. Juli 2017. (Quelle: ITscope)