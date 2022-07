Das Nothing Phone (1) ist nun im Handel verfügbar. Der Hype um das Smartphone des ehemaligen Oneplus-Gründers Carl Pei ist ungebrochen. Das Nothing Phone (1) (zum Test) bietet tolles futuristisches Design mit LED-Bling-Bling, ordentliche Hardware zum Preis eines Mittelklasse-Geräts. Das Gerät können Sie nicht überall bestellen, daher finden Sie hier die entsprechenden Händler:



Momentan gibt es das Nothing Phone (1) in den Ausführungen mit jeweils 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Speicherplatz, in den Farben Weiß oder Schwarz. Dabei kostet die Variante mit weniger Speicherplatz 469 Euro, die mit mehr Speicherplatz gibt es für 499 Euro. Ab dem ersten August soll dann eine Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz für 549 Euro folgen.

Bei diesen Partnern erhalten Sie das Nothing Phone (1)

Die beliebteste Anlaufstelle für einen direkten Kauf im Onlinehandel ohne Vertragsbindung wird wohl ohne jeden Zweifel Amazon sein, daneben wird es das Smartphone jedoch auch bei weiteren Händlern finden, dazu zählen:

Onlinehandel:

Amazon – Otto.de

Optional auch mit Vertrag bei:



Deutsche Telekom – Sparhandy.de – DeinHandy.de – Congstar – Logitel

Im stationären Handel erhalten Sie das Nothing Phone (1) nur bei der Deutschen Telekom, die hierbei als offizieller Partner von Nothing fungiert. (PC-Welt)