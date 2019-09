Misha Glenny, Autor des Bestsellers McMafia und Cybercrime­Experte, spricht am Donnerstag, 10. Oktober, auf der it-sa in Nürnberg. In seinem Vortrag "The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber Security" bricht Glenny mit der Vorstellung, der Mensch sei das schwächste Glied einer stabilen IT-Sicherheitskette. Eine noch größere Gefahr sieht er in der zunehmenden Komplexität der digitalen Infrastruktur. Entscheidend werde deshalb sein, dass der Mensch die Kontrolle über die IT-Systeme behält.

Glenny, der auch Konzernvorstände in Sachen IT-Sicherheit berät, zeigt auf, warum sich der Siegeszug global operierender Hackern nur mit einer umfassenden Sensibilisierung für digitale Gefahren verhindern lässt. Auch Füherungskräfte müssten für das Thema mehr sensibilisiert werden. Im Anschluss an seine Keynote steht Glenny für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. (12 Uhr, Forum International)

Über aktuelle Bedrohungen informieren Experten, Verbände und Institutionen auf insgesamt fünf Vortragsbühnen und demonstrieren, wie sich Unternehmen davor schützen können. Speziell für KMUs bringt der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) das Thema IT-Sicherheit auf die Agenda: Die Diskussionsrunde am ersten Messetag widmet sich Themen wie dem Risikofaktor Mensch und typischen Angriffsszenarien wie Social Engineering. Handfeste Erfahrungswerte mit Gamification zur Mitarbeitersensibilisierung verspricht der Impulsvortrag "Komm, lass uns spielen" von Deutsche Post DHL Group. Weitere Vorträge behandeln beispielsweise die zivilrechtliche Haftung bei Cybersicherheitsvorfällen, Datenschutzfragen beim Einsatz künstlicher Intelligenz, IoT-Anwendungen und Big Data oder Automatisierung und Visualisierung für Forensik und Monitoring.

Congress@it-sa geht dem Mythos KI nach

Congress@it-sa startet bereits am Vortag der it-sa und begleitet die Fachmesse unter anderem mit Beiträgen zu den Themen Cyber-Resilienz, Datenschutz oder SAP Security. Über den "Mythos KI" informiert die Firma cirosec bereits am Montag, den 7. Oktober. Schließlich ist die Frage, ob der Einsatz künstlicher Intelligenz die IT-Sicherheit revolutioniert, eine der derzeit meistdiskutierten Fragen in der IT-Sicherheitsgemeinde - Lösungsanbieter und Anwender sind auf der Suche nach Einsatzmöglichkeiten. Die von der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung jährlich in Kooperation mit dem IT-Planungsrat ausgerichtete Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen ist zur it-sa 2019 erneut im Kongressprogramm, genauso wie der IT-Grundschutz-Tag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.

Weitere Informationen zum Rahmenprogramm und Congress@it-sa: www.it-sa.de/programm