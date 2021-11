Die Richard Wöhr GmbH, mit Sitz in Höfen an der Enz im Nordschwarzwald, stellt die Wally9 Silikontastatur vor. Zwei neue Ausführungen für die Wandmontage sind verfügbar. Die Standardversion, eine silikonabgedeckte Tastatur für die Wandmontage, wird durch eine Ausführung mit Mausablage ergänzt.

Mittels des hochwertig verarbeiteten Silikons wird eine wasser- und staubdichte Einhaltung der IP-Schutzart IP65 bis IP68 möglich. Dadurch sind die ergonomischen Wally9-Tastaturen bestens für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboren oder in der Pharma- und Lebensmittelindustrie geeignet - kurz überall da, wo hygienegerecht gearbeitet werden muss.

Leichte Reinigung und Desinfektion

Durch die CleanLock-Funktion wird eine schnelle und einfache Reinigung und Desinfektion ermöglicht. Die zusätzlich integrierte Taste blockiert nach Betätigung die Eingabe und aktiviert sie erst wieder nach erneuter Betätigung der Taste. Eine CleanRemind-Funktion erinnert per aufleuchtender LED, sobald die nächste Reinigung fällig ist.

Die Wally9 kann mit dem integrierten, hochauflösenden Touchpad bedient werden oder optional mit Mausablage und Maus. Die flachen Silikontastaturen erfüllen nicht nur die hohen Anforderungen an die Ergonomie sondern sorgen auch für eine angenehm leise Bedienung.

Weitere Besonderheiten sind neben der Wandmontage, die integrierte Kabelführung im Scharnier, welches im Winkel und in der Festigkeit stufenlos einstellbar ist. Das Tastatur-Layout ist in deutscher sowie in der US-Version lieferbar.

Informationen, auch zu weiteren Tastaturen für den Industriebereich, finden Interessierte unter diesem Hersteller-Link. Für E-Mail-Anfragen ist dieser Link vorgesehen.