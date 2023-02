Die WWDC ist nur noch wenige Monate entfernt und schon bald wird die Apple-Welt über die neuesten Software-Entwicklungen diskutieren. Ein Bereich, der dieses Jahr besonders im Fokus stehen wird, ist künstliche Intelligenz - vor allem, wenn ein neues Mixed-Reality-Headset sein Debüt feiert. Wenn Sie jedoch auf der WWDC auf einen ChatGPT- oder Bing-Konkurrenten hoffen, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein.

Apple hat vor Kurzem sein "jährliches internes Gipfeltreffen abgehalten, um die laufenden Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz zu besprechen". Laut einer Broschüre, die Mark Gurman von Bloomberg gesehen hat, lobte Apple seine Entwicklung im Bereich des maschinellen Lernens, die "schneller als je zuvor" voranschreitet, und lobte die Talente in den KI-Teams, die "wirklich an der Spitze stehen". Die Quellen von Gurman sagen jedoch, dass die Veranstaltung, Apples erster KI-Gipfel vor Ort seit 2019, nur wenige Einzelheiten enthielt.

Während die Keynote sicherlich voller zukunftsorientierter Positivität an der KI-Front war, behauptet Gurman, er habe von keinem neuen, bahnbrechenden Produkt gehört. Insbesondere berichtet er, dass Apple keine Vorschau auf einen ChatGPT/New Bing-Konkurrenten oder "irgendetwas in der Art" gegeben hat.

Das bedeutet nicht unbedingt, dass ein Chatbot der nächsten Generation nicht in Arbeit ist, aber er wird wahrscheinlich nicht auf der WWDC in diesem Jahr vorgestellt. Angesichts der enormen Aufmerksamkeit, die ChatGPT, Microsofts Bing und Googles Bard zuteil wird, hätte sich Apple sicherlich etwas Zeit genommen, um die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI vorzustellen oder zu diskutieren, was mit ziemlicher Sicherheit durchsickern würde. Da es keine Neuigkeiten zu vermelden gibt, scheint es, als würde Apple immer noch abwarten, wenn es um aufsehenerregende KI- und Machine-Learning-Tools geht. (Macwelt)

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" und wurde aus dem Englischen übersetzt.