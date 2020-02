Der Manager kommt von Cloudera, wo er die letzten zweieinhalb Jahre als Senior Regional Sales Director Central and Eastern Europe das Geschäft der Softwareherstellers im Umfeld von Apache Hadoop vorangetrieben hat. Davor arbeitete Huber dreieinhalb Jahre lang als Regional Sales Director Central Europe bei Simplivity, bis HPE den Hyperconverged Systems-Anbieter Anfang 2017 übernahm.

Von März 2009 bis Ende 2013 war Huber bei VMware angestellt - zuerst als der für globale Systemintegratoren und Outsourcer zuständige Alliance Manager, später auf der gleichen Position mit Europa-Verantwortung. Seine Karriere in der IT-Industrie begann Huber am 1. Oktober 1998 als PreSales Consultant bei 3Com (heute: HPE). Nach zwei Jahren ging es dann für fast fünf Jahre zu F5 Networks. Dort war der Manager für die Zusammenarbeit mit den Service Providern zuständig.

Bevor Huber bei VMware anheuerte, machte er noch Halt bei Infobloxx und Q1Labs. Sein Studium hat er an der Technischen Universität München, an der Université der Bordeuax und an der renommierten UCLA in Berkely abgeschlossen.

Bei Cohesity ersetzt Wolfgang Huber Frank Dückinghaus, der es nicht einmal ein Jahr bei dem Backup-Spezialisten ausgehalten hat.