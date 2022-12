Besser geeignet ist in diesem Fall eine Sammlung - eine Funktion, die Word bereits seit einer Vielzahl von Jahren anbietet, die jedoch wenig bekannt ist. Bei einer Sammlung fügen Sie nacheinander mehrere Texte in die Zwischenablage ein. Der vorhergehende Inhalt wird dabei nicht überschrieben, sondern immer weiter ergänzt. Zum Schluss fügen Sie die gesammelten Inhalte als einen zusammengefügten Text ein. Markieren Sie den ersten Textteil und drücken Sie jetzt den Shortcut Strg-F3, sodass dieser verschwindet. Gehen Sie dann weiter zum nächsten Textfragment und wiederholen Sie den Vorgang. Fahren Sie fort, bis Sie alle Teile eingesammelt haben. Setzen Sie schließlich den Cursor an die Stelle, an der Sie die Texte einfügen möchten, und drücken Sie Strg-Shift-F3. Der Inhalt der Sammlung wird nun komplett geleert. Falls Sie die gesammelten Texte noch an anderer Stelle einsetzen wollen, tippen Sie dort sammlung und drücken die Taste F3. Alternativ dazu öffnen Sie das Ribbon "Einfügen" und gehen daraufhin im Abschnitt "Text" auf "Schnellbausteine -› AutoText -› Sammlung".

(PC-Welt)