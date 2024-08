Die Wortmann AG kommt mit insgesamt 97 Azubis in sieben Ausbildungsberufen auf eine Ausbildungsquote von rund 20 Prozent. Zum Verglich: Laut bundesweiten Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit bildet nur knapp jeder fünfte Betrieb überhaupt aus. In den Ausbildungsbetrieben liegt die Ausbildungsquote (also das Verhältnis der sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) unter fünf Prozent. Mit einer Ausbildungsquote von 20 Prozent darf sich Wortmann also zurecht als "deutschlandweit beispielhaft" bezeichnen.

Seinen guten Ruf festigte das Unternehmen 2024. Der IT-Hersteller begrüßte zu Beginn des Ausbildungsjahres 28 neue Auszubildende in Hüllhorst. "Wir setzen weiterhin auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung im eigenen Unternehmen, denn eigene Auszubildende sind ein hohes Kapital", sagt Siegbert Wortmann, Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG, dazu. "Wir wissen, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelernt haben und müssen uns nicht auf andere verlassen."

Ihm sei es eine Herzensangelegenheit, "junge Talente zu fördern und ihnen eine erstklassige Ausbildung zu bieten, um sie bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten", erklärt der Wortmann-Gründer weiter. Und die Neuzugänge motiviert er mit der Aussage: "In unserer 38-jährigen Unternehmensgeschichte haben wir nahezu alle Auszubildenden mit einer bestandenen Prüfung eingestellt."

Neu hinzugekommen sind Anfang August sechs Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, sechs IT-System-Elektroniker, ein Kaufmann im IT-System-Management, eine Mediengestalterin sowie drei Fachkräfte für Lagerlogistik, vier Anwendungsentwickler, und sieben Fachinformatiker.

Um Auszubildende für sich zu interessieren, gewährt Wortmann Jugendlichen stets die Möglichkeit, verschiedene Praktika im Unternehmen zu machen. Außerdem wird neben laufend stattfindenden internen Fortbildungen auch in externe Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen investiert.

"Für unsere Region sehen wir die Ausbildung junger Menschen als einen wichtigen Beitrag unseres Unternehmens an", sagt Wortmann. "Mit nun fast 100 Auszubildenden halten wir unseren Ausbildungsstand auf einem bundesweit beispielhaften hohen Niveau, um auch in Zukunft weiterhin Fach- und Führungskräfte aus den eigenen Reihen rekrutieren zu können sowie Potenziale und berufliche Perspektiven zu schaffen."

