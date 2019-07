Ein Mittel gegen den Fachkräftemangel in der IT-Branche ist die Ausbildung neuer Mitarbeiter. So setzt man bei Distributor und IT-Fertiger Wortmann in Hüllhorst auf die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Haus.

Nun konnte das Unternehmen wieder 25 ehemalige Auszubildenden zu einem Berufsabschluss verhelfen. Diese sollen auch vom Betrieb übernommen werden. Der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende, Siegbert Wortmann, ließ es sich nicht nehmen, den frischgebackenen Spezialisten mit einem Präsent zu gratulieren.

Im Detail schafften Janina Berendt, Cara Lena Dirker, Cornelia Elert, Evelina Jaruseviciute, Jennifer Joswig, Katina Isa Kapetenakos, Julia Martynov und Yaniik Schnieder als Groß- und Außenhandelskauffrau/-mann, Stephanie Ulmer, Tobia Boldt, Marvin Riemer, Justin Schreiner und Merlin Siebeking als IT-Systemkaufmann, Eric Cursi, Mirco Karpinski, Timo Klassen, Mike Möller, Janos Nicolaus, Raoul Schlaht, Ramon Schmid, Nico Wörmann und Sebastian Zickel als IT-System-Elektroniker sowie Anna-Lena Zgodda, Kim Pascal Beste und Alperen Canbolat als Lagerlogistiker/in den Abschluss ihrer Ausbildungszeit.

Derzeit sind noch 57 Auszubildende bei Wortmann beschäftigt. Ab 1. August 2019 sollen es dann 95 sein. Laut Wortmann liegt dies weit über dem Bundesdurchschnitt der Ausbildungsbetriebe.