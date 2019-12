Großes Kino bei Wortmann: Der PC-Fertiger und Distributor aus Hüllhorst lädt Partner und Reseller, die es noch werden wollen, zu einem Kinoabend ein. Vor dem Filmgenuss werden die Händler über die drei große Themengebiete "Wortmann Update", "Alles aus einer Hand: Cloud und Microsoft" sowie "Partner und Freunde: Teamgeist" informiert.

Für Svenja Wortmann, Mitglied des Aufsichtsrates bei Wortmann, ist das Prinzip einer Roadshow wichtig, zu den Kunden und Partnern in die Region zu kommen: "Die Terra-Roadshow ist die ideale Plattform, um sich über Neuigkeiten aus dem Hause Wortmann zu informieren und mit anderen lokalen und regionalen Händlern ins Gespräch zu kommen", erklärt sie.

Kinoabend mit Verlosung

Die Hüllhorster werden in zehn deutschen Städten sowie in Österreich in Wien Station machen. Das Unternehmen gibt seinen Kunden und Partnern ein Update zu allen Terra-Produktbereichen, insbesondere dem Terra Education Angebot. Zudem gibt es Informationen über die Verknüpfung von Microsoft Produkten und der Terra Cloud und einen Überblick über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten in der IT-Sicherheit.

Lesen Sie auch: Neue Handelstocher bei der Wortmann Gruppe

Zum Abschluss der Veranstaltung lädt Wortmann die Gäste mit einem Gutschein für Popcorn, Nachos oder anderen Leckereien zu einem unterhaltsamen Kinoabend ein, inklusive einer Verlosung. Die Veranstaltung ist kostenlos für alle Partner. Auch Fachhändler, die aktuell noch keine Wortmann-Partner sind, sind herzlich eingeladen, um sich erste Eindrücke zu verschaffen.

Für folgende Termine können sich interessierte Händler mit ihren Kunden online unter https://portal.wortmann.de anmelden:

06.02. Bad Oeynhausen

11.02. Wien

13.02. Germering

18.02. Nürnberg

19.02. Stuttgart

20.02. Offenbach

25.02. Potsdam

27.02. Hamburg

03.03. Leipzig

04.03. Baunatal

05.03. Mühlheim an der Ruhr