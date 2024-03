Die Wortmann-Gruppe ist international an über 30 Unternehmen beteiligt - mit dem Schwergewicht der Wortmann AG, die 2023 beim Umsatz erwartungsgemäß wieder auf über eine Milliarde klettern konnte. Nun hat auch die Wortmann-Gruppe das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzrekord von 2,12 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Marke von 2 Milliarden wurde erstmal 2021 geknackt, 2022 waren es knapp 2,1 Milliarden.

Angesichts der hohen Energie- und Transportkosten und des zum Teil rückläufigen Wettbewerbsumfelds ist eine Steigerung von 30 Millionen Euro beziehungsweise rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr als erfolgreich zu bezeichnen. Ganz nebenbei ist es der höchste Umsatz in der Gruppengeschichte.

Bilanz des Firmengründers

"Wir haben in den vergangenen vier Jahren ein Umsatzplus von über einer halben Milliarde Euro erwirtschaftet. Das ist eine großartige und nicht zu unterschätzende Leistung, bedenkt man die Vielzahl an Unabwägbarkeiten, die neben der Corona-Pandemie und dem andauernden Krieg in der Ukraine uns einiges abverlangen", bilanziert Siegbert Wortmann, Vorstandsvorsitzender der Wortmann AG.

"Die Wortmann Gruppe konnte durch ihre breit gefächerten Beteiligungen mit einem Schwerpunkt im IT-Bereich auch in dieser Krise bestehen und gute Umsatzzahlen generieren." Siegbert Wortmann spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wortmann-Gruppe dafür seinen Dank aus. Aktuell beschäftigt die Gruppe alleine in Deutschland fast 2.100 Menschen, weltweit beläuft sich die Zahl der Angestellten auf rund 2.800.

Ergebnisse der Teilunternehmen

Den größten Anteil zum Gesamtumsatz steuert mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro, nach wie vor die Wortmann AG bei. Bei dem zur Gruppe gehörenden Kosatec sind es rund 550 Millionen Euro Umsatz, bei der BAB Distribution (Storage sowie Unterhaltungs- und Haushaltselektronik) sind es rund 180 Millionen Euro, bei Wortmann Telecom rund 110 Millionen Euro.

Einen großen Sprung nach oben gab es bei dem auf Lösungen für Behörden und Unternehmen mit verteidigungstechnischem Bedarf spezialisierten Wortmann-Unternehmen Roda Computer. Das konnte seinen Jahresumsatz von 30 auf rund 60 Millionen Euro verdoppeln. Das auf Lösungen im Medizinbereich spezialisierte Wortmann-Unternehmen MCD trug 2023 rund 15 Millionen Euro zum Umsatz bei.

Im Nicht-IT-Bereich - zu dem unter anderem Wortmann Leasing und Factoring gehören- belief sich der Umsatz 2023 auf rund 130 Millionen Euro. Westfalia als Anbieter von automatischen Logistiksystemen hat in diesem Geschäftsjahr in Deutschland und den USA jeweils rund 50 Millionen Euro Umsatz generiert.

Mehr zu Wortmann

Wortmann bekommt Channel Excellence Award 2024

Server-Abwrackprämie bei Wortmann

Händlertag "Come Together" in Hüllhorst

Einkaufsquellen für Reseller - Vollsortiment-Distributoren