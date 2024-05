Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

In der Kategorie "Vollsortiment-Distributoren" sind Grossisten eingeordnet, die ein umfassenden Produktportfolio bieten. Allerdings bieten sie eine geringere Tiefe und Breite als die großen Broadliner. Zudem kommen sie nicht ganz in die Umsatzregionen der großen internationalen Distributionskonzerne.

Beste Partnerbetreuung

Wortmann konnte in dieser Kategorie den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Auch Api auf dem zweiten Platz kann das Vorjahresergebnis wiederholen. Platz drei und vier tauschen die Plätze. So schafft es Systeam auf das Treppchen und verdrängt damit Kosatec auf den vierten Platz.

Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. bestätigt die durch die Bank guten Bewertungen für Wortmann, "am besten jedoch in punkto Partnerbetreuung", wie Dag betont. Zudem sei auch die Einfachkeit der Geschäftsentwicklung von den Befragten besonders gelobt worden.

Channel Excellence Award 1. Wortmann (1) Preferred Distributor 2. Api (2) 3. Systeam (4) 4. Kosatec (3) 5. Siewert & Kau (5) 6. COS (8) 7. Bluechip (6) 8. Tarox (7) 9. Ecom (9) 10. Pilot (10)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

