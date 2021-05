Bei Wortmann im westfälischen Hüllhorst legt man viel Wert auf Nachhaltigkeit. Seit gut einem Jahrzehnt produziert das Unternehmen mit Solarmodulen auf den Firmengebäuden eigenen Strom. Neuerdings werden damit sogar mit einer Ladestation die firmeneigenen E-Autos betrieben (ChannelPartner berichtete).

Auch bei der neusten Vertriebspromotion für die Partner stehen die Zeichen auf Strom: Seit über zehn Jahren verlost Wortmann jeden Monat ein Auto. Seit Januar 2021 gibt es nun eine wichtige Neuerung: Ab sofort gibt es keine herkömmlichen Verbrenner mehr zu gewinnen. Stattdessen lockt mit dem Smart EQ ein E-Fahrzeug.

Autoschlüssel von Siegbert Wortmann

Nun haben die ersten Elektro-Smarts ihre neuen Besitzer gefunden. Vorstandsvorsitzender und Firmengründer Siegbert Wortmann übergab die Schlüssel für die neuen Fahrzeuge an IS Intelligent Solution GmbH aus Hamburg und G & R Netzwerktechnik GmbH aus Freiburg. Für die IS Intelligent Solution GmbH nahmen Geschäftsführer Malte Treutner und Adrian Balje den Wagen entgegen. Für die Firma G & R Netzwerktechnik GmbH kamen Geschäftsführer Daniel Riesterer und Technischer Leiter Marcus Bierer aus Süddeutschland nach Ostwestfalen angereist.

Im zweiten Quartal steht jede Woche ein neues Produkt der Wortmann-Herstellerpartner im Fokus, flankiert von einer ganz besonderen Jubiläumsüberraschung. In diesem Zusammenhang haben alle Teilnehmer die Chance, jeden Monat ein nagelneues Auto zu gewinnen.

