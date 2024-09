Die Wortmann AG erweitert ihr Notebook-Portfolio mit KI-Modellen und stellt mit dem Terra Mobile 1671 das erste 16-Zoll-Notebook der Unternehmensgeschichte vor. Für die neuen Maßstäbe bei Leistung und Design sorgen neben dem 16:10-Format vor allem die Intel Ultra CPUs samt schnellem DDR5-RAM und PCIe 4.0-SSD. Diese sind auch im Terra Mobile 1471 verbaut.

Neues Format und Künstliche Intelligenz

Beide Geräte sind auf die Anforderungen moderner KI-Anwendungen ausgelegt und ermöglichen durch die dedizierte NPU namens Intel AI Boost eine Beschleunigung komplexer Aufgaben. Somit seien sie nicht nur bestens für den Business-Alltag, sondern auch für die Freizeit geeignet, wirbt Wortmann weiter. Die Terra Notebooks kommen standardmäßig mit Core Ultra 7- oder Ultra 5-CPU, einer 500 GB großen PCI 4.0 SSD, 16 GB DDR5 RAM sowie Windows 11 Pro. Mehr Speicher und ein LTE-Modul sind optional verfügbar.

Auch das Terra Mobile 1471 startet mit herausragender Performance, geringem Gewicht und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Gerade mal 18 Millimeter flach im Magnesiumgehäuse wiegt es 1,15 kg und ist somit keine Belastung im mobilen Business-Einsatz. Schnelle Verfügbarkeit und hohe Rechenleistung versprechen in Kombination mit dem 73Wh Li-Ionen-Akku effektives mobiles Arbeiten von bis zu 20 Stunden ohne Nachladen. Das 14 Zoll große WUXGA Display löst das Bild in 1.920 x 1.200 Pixel auf, was einem Seitenverhältnis von 16:10 entspricht.

Mehr Display und schnelle Grafik

Das Terra Mobile 1671, ebenfalls im Magnesiumgehäuse, hat eine Höhe von 20 Millimetern bei einer Akkukapazität von bis zu 18 Stunden und wiegt 1,42 Kilogramm. Das 16 Zoll QHD+ Display wartet mit 2.560 x 1.600 Pixel auf. Bei beiden Geräten ist in Verbindung mit der Terra USB-C Dockingstation ein Multi-Monitor-Betrieb mit bis zu drei zusätzlichen externen Displays möglich. Die integrierte auf der Arc-Technologie basierte Intel Graphics verspricht genug Power für die Gestaltung anspruchsvoller, kreativer Inhalte und ein reibungsloses Spielerlebnis.

"Mit dem Terra Mobile 1671 und dem Terra Mobile 1471 bieten wir unseren Kunden und Partnern leistungsstarke und vielseitige Notebooks, die sowohl für professionelle Anwendungen als auch für den privaten Einsatz geeignet sind", sagt Dennis Steinmeier, stellvertretender Produktmanager Notebooks bei der Wortmann AG. "Besonders stolz sind wir darauf, mit dem Terra Mobile 1671 unser erstes 16-Zoll-Modell präsentieren zu können, das durch Leistung und Design gleichermaßen überzeugt."

Preise und Verfügbarkeit

Das Terra Mobile 1671 der Wortmann AG ist ab 1.379 Euro verfügbar und das Terra Mobile 1471 ab 1.349 Euro, jeweils mit Ultra 5-CPU. Mit Core Ultra 7 sind es 1.589 Euro beziehungsweise 1.549 Euro. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer. Die neuen Notebooks sind ab sofort über die Vertriebspartner der Wortmann AG erhältlich und per Aufpreis via Build-to-Order aufrüstbar.