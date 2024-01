Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren 2023 sicher nicht die besten, das hat auch Adam Simon, Global Managing Director und CFO beim auf den Channel spezialisierten Marktforschungsunternehmen Context in seiner Keynote im Rahmen der Vergabe der Channel Excellence Awards in München bestätigt.

Mehr als sechs Prozent war laut Context der Gesamtumsatz 2023 der deutschen Distributoren gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Wortmann hat im gleichen Zeitraum um rund zwei Prozent zugelegt und hat damit wieder die Milliardenhürde beim Umsatz übersprungen. Obendrein hat der Distributor und IT-Produzent aus dem ostwestfälischen Hüllhorst noch durch besonders gute Reseller-Bewertungen den Channel Excellence Award in der Rubrik "Vollsortiment-Distribution" gewonnen.

So zeigt sich der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Siegbert Wortmann auch zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir haben auch im Geschäftsjahr 2023 erneut ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt, trotz der herausfordernden Bedingungen in den Märkten und der weltweiten wirtschaftlichen Volatilität. Unsere Strategien sowohl im Einkauf als auch im Vertrieb zeigen weiter Wirkung und führen diese Entwicklung auf breiter Basis an", erklärt er.

Wachstum bei Servern, Cloud und Finanzprodukten

Im Kerngeschäft konnte der Umsatz in allen sechs Geschäftsbereichen gesteigert werden, wobei im Segment der Eigenmarken der Zuwachs relativ gering ausfiel, da PCs, Notebooks und LCDs erwartungsgemäß in diesem Jahr weniger verkauft wurden. Wachsende Umsätze erzielten in diesem Bereich weiterhin die Terra Serversysteme.

Die Gebiete Distribution, Service und Dienstleistungen entwickelten sich ebenfalls positiv. Die Bereiche Cloud und Finanzprodukte konnten sogar Zuwächse von rund 30 bzw. 20 Prozent erreichen. Dagegen verlor das Unternehmen etwas an Stärke im Ausland.

Catering

Im Wortmann-Schulungszentrum in Hüllhorst sorgen nicht nur Ausstellung und Vorträge sondern auch das hervorragende Catering für gute Laune. Samsung

Wortmann-Gesellschafter und Aufsichtsratschef Tom Knicker (rechts) überzeugt sich persönlich bei Jörg Kartschewski (Samsung), ob am Samsung-Stand alles passt. Ausstellung

Rund 40 Aussteller sind im Schulungszentrum mit ihren Ständen vertreten. Terra Notebooks

Dazu zählt auch Wortmann selbst, hier mit den eigenen Terra-Notebooks. Seminare

Gut besucht sind die Vorträge, die bei spätsommerlichen Temperaturen in klimatisierten Schulungsräumen stattfinden. Kurhaus

Nach getaner Arbeit geht es einige Kilometer weiter zur Abendveranstaltung im Kurpark Bad Oeynhausen. Festzelt

Im dortigen Restaurant "Leander" und im extra aufgebauten Festzelt finden die über 700 geladenen Gäste genug Platz. Begrüßung

Tom Knicker begrüßt die Gäste des Wortmann Come Together. Sven und Siegbert Wortmann

Sven und Siegbert Wortmann dürfen sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. Geschlossene Gesellschaft

Hier kommen nur Wortmann-Freunde rein! Terra

Überall auf der Veranstaltung präsent: Die Wortmann-Marke Terra. Verlosung

Mit Spannung verfolgt das Publikum die abendliche Verlosung: Tim Afflerbach (Bolde) darf sich über ein Terra Pad freuen, das ihm von Glücksfee und Vorstandsmitglied Svenja Wortmann überreicht wird. E-Smart

Philip Kraatz (Hagel IT-Service) darf sogar einen E-Smart mit nach Hause nehmen: Svenja Wortmann und André von der Ahe (Wortmann) überreichen symbolisch den Schlüssel zum Elektroflitzer. Aller-IT und Securepoint

Oleg Winkler und Manuel Lang (beide Aller-IT) mit Marco Fangmann (Securepoint). Wortmann und Microsoft

Sören Wortmann und Ralf Risch (Microsoft) bekräftigen die langjährige Partnerschaft zwischen Wortmann und Microsoft. Saarland und Oberbayern

Saarland trifft Oberbayern: Michael Krämer und Dominik Carl (Krämer IT) mit Thomas Andreas (Afect). Bugo

Chris Galonska und Roland Goebel vom Wittener EDV-Spezialistenteam Bugo-Computersysteme. Sicherheit

Armin Weiler (ChannelPartner) und Fabian Nuretinoff (Securepoint) haben mit Sicherheit Spaß bei der Wortmann-Feier. Freundschaft

Carmen Elbracht-Zehe (Elbracht-Computer), Julian Niemczyk (Bugo-Computersysteme) und Nadja Aykut (Wortmann) freuen sich, dass sie die letztjährige Freundschaft wieder erneuern können.

Dank an die Belegschaft

Wortmann weiß, wem er diesen Erfolg mit zu verdanken hat: "Wir wollen selbstverständlich diesen dynamischen Wachstumspfad auch in der Zukunft weiterhin fortsetzen. Basis dafür war und ist eine herausragende Belegschaft, der mein Dank gilt", betont der Unternehmenschef. Um den Erfolg weiterhin sicherzustellen, hat Wortmann dauerhaft 30 weitere Arbeitsplätze geschaffen. Zum Jahresende waren so rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, davon 105 in Ausbildung. "Wir wollen auch in unserem 38. Geschäftsjahr an unseren eigenen Stärken und Idealen in einem schwieriger werdenden Markt festhalten und werden auch in Zukunft ein solider Geschäftspartner sein, um weiter sichere Arbeitsplätze zu schaffen", bekräftigt Siegbert Wortmann. Man müsse sich vor keinem anderen Unternehmen verstecken. Wortmann will weiterhin zum Produktionsstandort Deutschland sowie zu Bildung und Ausbildung im eigenen Hause stehen. Zudem kündigt der Vorstandvorsitzende die nächste Erweiterungsstufe der Terra Cloud mit den Cubes 8 bis 16 an, die noch im laufenden Jahr in Betrieb gehen sollen.

